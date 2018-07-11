1+1 Оригинал

1+1: в Киеве обсудили, чем грозит Украине встреча Трампа и Путина

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Киеве на форуме по безопасности обсудили, как бороться с угрозами со стороны России и чем угрожает Украине встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Как передаёт «1+1», посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что Америка продолжит оказывать помощь Украине и встреча двух президентов этого не изменит.

Как бороться с гибридными угрозами со стороны России и чем угрожает Украине встреча президента Трампа и Путина —  такие темы обсудили на киевском форуме по безопасности. Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заверил, что страны — члены альянса и далее будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. 

Посол США Мэри Йованович также подтвердила, что её страна будет оказывать помощь Украине и встреча президентов Трампа и Путина этого не изменит. 
 
Со своей стороны, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заверил западных партнёров, что Украина стремится к вступлению в Североатлантический альянс и на этом пути не только укрепляет армию, но и проводит политические реформы.
 
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, бывший премьер-министр Украины: Нельзя сомневаться, что Украина нужна НАТО, как и НАТО нужно Украине. Сейчас всё находится в плоскости политических решений и в уверенности правильности действий.
 
МЭРИ ЙОВАНОВИЧ, посол США на Украине: Я уверена в правильности действий, и уверенности мне придают люди, с которыми я встречаюсь на Украине. Эти неимоверные изменения, которые я вижу, меня очень вдохновляют.
 
Дата выхода в эфир 10 июля 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
1+1 Украина Европа
теги
Владимир Путин Дональд Трамп Киев Россия США
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров