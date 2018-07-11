Аналитик Fox: США добьются ядерного разоружения Пхеньяна — любыми методами

Хотя Северная Корея называет недавние переговоры с госсекретарём США Майком Помпео «разочаровывающими», сам дипломат уверен в продуктивном итоге. Как подчеркнул аналитик Билл Паркер в интервью Fox News, Помпео имеет право на такое мнение: госсекретарь осознаёт, что у США на этот раз «все опции на столе», включая военные, поэтому рано или поздно ядерное разоружение Северной Кореи состоится.

Северная Корея назвала переговоры с госсекретарём Помпео «чрезвычайно разочаровывающими». Сам Помпео утверждает, что обсуждение было продуктивным. Президент Трамп настроен оптимистично. Вот какое сообщение он только что опубликовал в своём Twitter: «Я убеждён, что Ким Чен Ын будет действовать в соответствии с договором, который мы подписали и, что ещё более важно, скрепили рукопожатием. Мы договорились о ядерном разоружении Северной Кореи. С другой стороны, из-за нашей позиции по торговым отношениям Китай может попытаться оказать негативное влияние на сделку — надеюсь, что этого не произойдёт!»

У нас в гостях Билл Паркер из Института Восток-Запад (EastWest Institute). Билл, переговоры провалились?

БИЛЛ ПАРКЕР, исполнительный директор Института Восток-Запад: Абсолютно нет. Они продолжаются, всё ещё идут серьёзные обсуждения. Просто помните, что Майк Помпео происходит из разведсреды и он прекрасно осведомлён. Кроме того, он наблюдает, что творилось в истории. В 1994 году президент Билл Клинтон разрабатывал стратегическую сторону этой проблемы, но понял, что рано или поздно его стратегия провалится. В 2005 году были подвижки со стороны Джорджа Буша, потом были шестисторонние переговоры, которые впоследствии тоже сошли на нет.

Таким образом Помпео учитывает историю, но вместе с этим, и это впервые, мы не исключаем возможность применения всех инструментов, которые есть в распоряжении у нашего государства.

Такое впечатление, что Помпео ездил туда, для того чтобы проконтролировать, что Ким ведёт себя, как нужно, чтобы сказать: «Эй, а что это вы здесь делаете? Давайте-ка придерживайтесь нашего плана, потому что мы вообще-то никуда не денемся». По сути, именно это он хотел сказать?

БИЛЛ ПАРКЕР: Мне кажется, вы правы. На мой взгляд, он хочет сказать: не перечьте этому парню.

Да, жёсткая линия Трампа всё ещё действует, ведь так?

БИЛЛ ПАРКЕР: Правильно.

И что же, лишь санкции?

БИЛЛ ПАРКЕР: Думаю, это нечто большее, чем санкции. Опять-таки, мы уже упомянули о возможности применения всех инструментов, которые есть у нашего государства, включая военные. Кроме того, сейчас в отношении Северной Кореи действуют очень жёсткие санкции.

Как вы считаете — об этом, конечно, сложно строить предположения, но всё-таки, на ваш взгляд, — действительно ли Майк Помпео приехал туда и во время переговоров с Ким Чен Ыном заявил: «Слушайте, мы всё ещё не исключаем военных опций, так что вы там поосторожнее». Мог бы он сказать что-то в этом духе?

БИЛЛ ПАРКЕР: Я считаю, он очень ясно дал понять: «Сразу после Северной Кореи я еду в Японию. Там мы обсудим это с нашими друзьями из Южной Кореи и Японии и постараемся удостовериться, что будем продолжать оказывать на вас давление».

Так. То есть жёсткая линия Трампа никаких осечек не дала.

БИЛЛ ПАРКЕР: Именно. На мой взгляд, вся суть здесь в том, что, с одной стороны, мы будем с вами дружить, если вы будете делать, что мы хотим, а с другой — если не будете, мы вас побьём.

По вашему, мы здесь выиграем?

БИЛЛ ПАРКЕР: Да.

То есть в конце концов Ким осуществит ядерное разоружение.

БИЛЛ ПАРКЕР: По-моему, от этого выиграет весь мир — если Ким всё-таки пойдёт на ядерное разоружение. Это положительно скажется на экономике Китая, мировой экономике. Так будет лучше для всех сыновей и дочерей, которым не придётся идти на войну.

Но ведь этот процесс займёт немало времени.

БИЛЛ ПАРКЕР: Это да.

Билл Паркер, большое спасибо, что пришли к нам, для нас это очень важно.

БИЛЛ ПАРКЕР: Был рад.

Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.