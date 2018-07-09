Сенатор США: Россия никогда не станет настоящим другом и союзником Америки

Дональду Трампу следует проявить осторожность на встрече с Владимиром Путиным, заявила в эфире CBS News американский сенатор Джони Эрнст. По её мнению, интересы Вашингтона и Москвы во многом не совпадают, но это не отменяет необходимости двусторонних переговоров.

И ещё. Вы заседаете в комитете сената по делам Вооружённых сил, поэтому я хочу узнать ваше мнение о предстоящих на этой неделе встречах президента с нашими военными союзниками по НАТО, а затем спустя несколько дней с противником, как многие бы его назвали, Владимиром Путиным. На прошлой неделе в эфире нашей программы советник президента по национальной безопасности Джон Болтон предложил сотрудничать с Россией в Сирии, чтобы вытеснить Иран. Беспокоит ли вас, что в обмен на подобное соглашение США выведут почти 2000 военнослужащих, которые находятся в Сирии?

ДЖОНИ ЭРНСТ, сенатор США: Я была бы обеспокоена. Нам нужна стабильность в этом регионе. Я бы предостерегла президента при ведении какой-либо дискуссии с Россией. Очевидно, что Россия нам не друг. Мы противостоим многим действиям, которые они совершили, вроде вторжения в Крым и тому подобного. Так что я бы проявила осторожность при принятии этих шагов.

Но если мы каким-то образом можем стать партнёрами и покончить с Ираном, то я буду за. Но опять же необходимо быть очень осмотрительными, потому что, на мой взгляд, России никогда не стать настоящим другом или союзником Соединённых Штатов Америки.

Тем не менее, накануне некоторые ваши коллеги-республиканцы посещали Москву и встречались с представителями российских властей. Как вы считаете, не была ли эта поездка ошибкой со стороны сенатора Туна, сенатора Шелби?

ДЖОНИ ЭРНСТ: Нет, я не считаю, что это была ошибка. Повторюсь, если мы можем участвовать в продуктивных переговорах, то это хорошо. Но при этом необходимо проявлять осторожность и понимать, что они никогда не станут настоящими друзьями Соединённых Штатов Америки.

То же самое относится к Северной Корее. Переговоры — это хорошо. И если нам удастся подобраться к решению и сделать мир безопаснее, то мы должны этого добиваться. Но опять же нам нужно действовать очень осторожно с подобными лидерами. Я сомневаюсь, что они преследуют те же интересы, что Соединённые Штаты Америки.

Дата выхода в эфир 08 июля 2018 года.