Washington Examiner Оригинал

Washington Examiner: американский сенатор усомнился в эффективности санкций против России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Действующие экономические ограничения США против России не работают. Об этом в интервью The Washington Examiner заявил американский сенатор Рон Джонсон. По его мнению, Вашингтону необходимо делать упор на индивидуальные санкции в отношении «олигархов и членов правительства», чтобы не настраивать против себя российский народ.
Washington Examiner: американский сенатор усомнился в эффективности санкций против России
Reuters

Президент Трамп и американские законодатели должны пересмотреть существующие антироссийские санкции. Такое мнение в интервью The Washington Examiner высказал высокопоставленный сенатор-республиканец Рон Джонсон.

«Вы принимаете какой-либо шаг, и никто никогда не пытается проанализировать: «А работает ли это?» И, на мой взгляд, только под сильным давлением можно признать, что санкции против России действительно очень хорошо работают», — заявил политик в интервью изданию.
 
На днях Джонсон в составе делегации конгресса США побывал в Москве, где встречался с российскими дипломатами и законодателями, хотя первоначально местные власти не хотели пускать его в страну. Вернувшись на родину, он стал скептически отзываться о санкциях, цель которых наказать Россию за «вмешательство в выборы 2016 года и другие агрессивные внешнеполитические шаги», отмечается в статье.
 
«Меня всегда волновало, что обоюдоострый меч экономических санкций может быть использован Путиным, чтобы возложить вину за отсутствие экономического прогресса на Америку. Но опять же, по-видимому, в действительности они не оказывают по-настоящему ужасный экономический эффект, по крайней мере, не на Москву», — подчеркнул Джонсон.   
 
По мнению сенатора, США необходимо чаще применять индивидуальные санкции против «политических соратников Путина и его фаворитов-олигархов». Эти меры не только являются более эффективными, но и позволяют Вашингтону «не настроить против себя российский народ».
 
«У меня такое чувство, что именно адресные санкции против олигархов и членов правительства будут кусаться и, вероятно, станут наилучшим шансом повлиять на их поведение. Российский народ не волнует, если олигарх не может купить в Лондоне особняк за $10 млн», — считает Джонсон.
 
По словам политика, после поездки в Москву он рассматривает способы укрепить доверительные отношения между двумя сторонами. Вместе с тем он признаёт, что США должны избегать любого решения, которое Россия сможет трактовать как проявление слабости.
 
«Когда безжалостные сильные люди видят слабость  они нападают. Россия фактически хочет восстановить сферу влияния, которая была у Советского Союза. И если вы не хотите, чтобы это произошло необходимо давать сильный и решительный отпор… но это вовсе не означает, что мы должны быть врагами», — отметил Джонсон.
 
Сенатор также выразил беспокойство, что конгресс «слишком остро отреагировал на российское вмешательство в выборы». В результате был принят закон, который связывает руки главе Белого дома, вынуждая его принимать обязательные санкции.
 
«Я говорю довольно откровенно, что вмешательство в выборы  насколько бы серьёзным и неприемлемым оно ни было,  не представляет собой величайшую угрозу нашей демократии. Мы чересчур раздули эту проблему, будто это величайшая угроза демократии… нам необходимо честно оценить то, что произошло в действительности, какой эффект это имело и какое воздействие по-настоящему оказывают наши санкции позитивное и негативное», — предложил политик. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Examiner США Северная Америка
теги
Владимир Путин Дональд Трамп конгресс Россия санкции США
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров