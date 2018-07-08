Washington Examiner: американский сенатор усомнился в эффективности санкций против России

Действующие экономические ограничения США против России не работают. Об этом в интервью The Washington Examiner заявил американский сенатор Рон Джонсон. По его мнению, Вашингтону необходимо делать упор на индивидуальные санкции в отношении «олигархов и членов правительства», чтобы не настраивать против себя российский народ.

Президент Трамп и американские законодатели должны пересмотреть существующие антироссийские санкции. Такое мнение в интервью The Washington Examiner высказал высокопоставленный сенатор-республиканец Рон Джонсон.

«Вы принимаете какой-либо шаг, и никто никогда не пытается проанализировать: «А работает ли это?» И, на мой взгляд, только под сильным давлением можно признать, что санкции против России действительно очень хорошо работают», — заявил политик в интервью изданию.

На днях Джонсон в составе делегации конгресса США побывал в Москве, где встречался с российскими дипломатами и законодателями, хотя первоначально местные власти не хотели пускать его в страну. Вернувшись на родину, он стал скептически отзываться о санкциях, цель которых наказать Россию за «вмешательство в выборы 2016 года и другие агрессивные внешнеполитические шаги», отмечается в статье.

«Меня всегда волновало, что обоюдоострый меч экономических санкций может быть использован Путиным, чтобы возложить вину за отсутствие экономического прогресса на Америку. Но опять же, по-видимому, в действительности они не оказывают по-настоящему ужасный экономический эффект, по крайней мере, не на Москву», — подчеркнул Джонсон.

По мнению сенатора, США необходимо чаще применять индивидуальные санкции против «политических соратников Путина и его фаворитов-олигархов». Эти меры не только являются более эффективными, но и позволяют Вашингтону «не настроить против себя российский народ».

«У меня такое чувство, что именно адресные санкции против олигархов и членов правительства будут кусаться и, вероятно, станут наилучшим шансом повлиять на их поведение. Российский народ не волнует, если олигарх не может купить в Лондоне особняк за $10 млн», — считает Джонсон.

По словам политика, после поездки в Москву он рассматривает способы укрепить доверительные отношения между двумя сторонами. Вместе с тем он признаёт, что США должны избегать любого решения, которое Россия сможет трактовать как проявление слабости.

«Когда безжалостные сильные люди видят слабость — они нападают. Россия фактически хочет восстановить сферу влияния, которая была у Советского Союза. И если вы не хотите, чтобы это произошло необходимо давать сильный и решительный отпор… но это вовсе не означает, что мы должны быть врагами», — отметил Джонсон.

Сенатор также выразил беспокойство, что конгресс «слишком остро отреагировал на российское вмешательство в выборы». В результате был принят закон, который связывает руки главе Белого дома, вынуждая его принимать обязательные санкции.

«Я говорю довольно откровенно, что вмешательство в выборы — насколько бы серьёзным и неприемлемым оно ни было, — не представляет собой величайшую угрозу нашей демократии. Мы чересчур раздули эту проблему, будто это величайшая угроза демократии… нам необходимо честно оценить то, что произошло в действительности, какой эффект это имело и какое воздействие по-настоящему оказывают наши санкции —позитивное и негативное», — предложил политик.