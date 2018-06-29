Экс-глава ЦРУ: европейцев беспокоит, что Трамп подыгрывает Путину

Европейские союзники США опасаются, что Дональд Трамп «поддаётся» Путину. Об этом в интервью MSNBC заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. По его словам, подобное поведение объясняется либо равнодушием, либо скудоумием американского президента.

Вчера в овальном кабинете президент рассказал нам — я была там в составе пула, — о паре вопросов, которые он хочет обсудить (на встрече с Путиным. — ИноТВ): Сирию, поддержку, которую Россию оказывает Асаду. А также Украину, вероятно, Крым. Он не ответил, будет ли поднят вопрос о вмешательствах в выборы. И учитывая твит, опубликованный им сегодня утром, среди критиков президента существуют серьёзные опасения, что он не верит оценке его собственных спецслужб по этому вопросу. Почему, на ваш взгляд, президент всё ещё сомневается?

ДЖОН БРЕННАН, экс-директор ЦРУ, специалист по национальной разведке и безопасности: Это хороший вопрос. Разведсообщество, структуры национальной безопасности в правительстве и наши союзники единодушны в том, что Россия действительно вмешивалась в выборы 2016 года. Я думаю, Трамп смотрит на это сквозь пальцы, потому что это мешает его целям, препятствует продолжению его отношений с хорошим другом Владимиром Путиным.

Меня также очень беспокоит то, что сделано недостаточно, чтобы защитить наши следующие выборы этого года и 2020-го. Необходимо сделать большее. Не только дать понять России, что мы не потерпим подобного поведения, но также улучшить защиту, чтобы Россия или другие игроки, не имели возможности манипулировать электоральным процессом.

Но в чём причина этого поведения. Как вы сказали, он считает, что это мешает ему добиться своих целей. Речь идёт о легитимности или о чём-то ещё?

ДЖОН БРЕННАН: Я думаю, существует набор факторов. Как вы заметили, он опасается, что если он поддержит эти обвинения, то у людей возникнет вопрос, является ли Дональд Трамп законно избранным президентом США.

Очевидно, что он очень боится расследования Мюллера и другие процессы, которые пытаются докопаться до сути отношений между Россией и теми, кто мог поддерживать Трампа во время предвыборной кампании. Но я думаю, когда он говорит о размерах толпы (на инаугурации. — ИноТВ), победе на выборах, он приукрашивает действительность и просто-напросто вводит в заблуждение американский народ относительно ситуации и фактов.

Мне бы хотелось подробнее обсудить ваше мнение о президенте Трампе, но перед этим я хочу обратить внимание на ранее озвученную идею. О том, что союзники испытывают серьёзное беспокойство. Госсекретарь Джон Керри побеседовал с корреспондентом MSNBC Андреа Митчелл на конференции Aspen Ideas Festival. Вот, что он заявил. И я бы хотела услышать ваше мнение об этом.

ДЖОН КЕРРИ, экс-госсекретарь США: Разница в том, что на встрече «Большой семёрки», которая недавно состоялась, наши союзники демонстрировали негодование, подозрение и глубокое презрение к вторичным санкциям, которые они (администрация Трампа. — ИноТВ) решили ввести. Потому что мы решили выйти из сделки с Ираном, но остальные страны всё ещё её поддерживают. И эта экстерриториальность и оспаривание суверенитета серьёзно злит Макрона, Меркель, Мэй и лидеров региона.

Экс-госсекретарь Керри рассказывает об опасениях, которые испытывают союзники. И вот президент Трамп. Вы упомянули Северную Корею. В этом случае он встретился с союзниками, а потом с противником. В этот раз президент Трамп опять встречается с союзниками на одном саммите, а потом тут же едет на переговоры к человеку, которого с давних пор по многим аспектам считают противником.

ДЖОН БРЕННАН: Он поддаётся Путину. Я думаю, именно об этом беспокоятся союзники. И союзники, особенно европейские союзники по НАТО, считают, что Россия представляет угрозу. Это касается и её продолжающихся вмешательств в выборы, чем она занимается. И влияния, которое Россия оказывает на европейский континент.

Ранее Соединённые Штаты были защитниками европейских союзников и давали отпор русским. Тот факт, что Трамп равняется на Путина, вызывает тревогу.

Путин водит Трампа за нос?

ДЖОН БРЕННАН: К сожалению, на мой взгляд, Трамп либо недостаточно умён, чтобы понять, что Трамп* водит его за нос, либо ему просто всё равно. И очень жаль. Потому что грядёт саммит НАТО, 70-летие этого альянса, партнёрства, в основе которого свобода, демократия и верховенство права. И складывается ощущение, что Трамп не относится к этим очень важным ценностям, которые поддерживают альянс, всерьёз.

Его потакание авторитарным мировым лидерам, а именно этим он занимается в отношении Путина, Ким Чен Ына и других, обескураживает тех, кто искренне верят, что Соединённые Штаты должны продемонстрировать своё лидерство.

Дата выхода в эфир 28 июня 2018 года.

*Так сказано в оригинале — прим. ИноТВ