CNN: на саммите с Путиным Трамп собирается обсудить вывод проамериканских сил из Сирии

На грядущем саммите с Владимиром Путиным Дональд Трамп может попытаться заключить с Москвой сделку по Сирии, передаёт CNN. По данным источников канала, американский лидер готов передать Башару Асаду полный контроль над юго-западным районом Сирии, а также обсудить сдачу и эвакуацию из этого региона проамериканских сил в обмен на гарантии России не допускать туда Иран.

Мишель, переносимся к вам в Госдепартамент. Всё это — время и объявление о встрече — совпадает с шокирующим сообщением президента США в Twitter, в котором, по всей видимости, повторяется российская риторика.

МИШЕЛЬ КОСИНСКИ, старший дипломатический корреспондент CNN: Именно. Да, разумеется, время, выбранное для проведения переговоров, вызывает удивление союзников США: «Зачем вы рвётесь на встречу с Путиным, откуда такие приоритеты, почему сразу после саммита НАТО, когда вы должны демонстрировать абсолютное единство перед лицом российской агрессии?»

Но говорить, что Трамп вообще не должен встречаться с Путиным, довольно тяжело, ведь он с ним встречался уже два раза — и в каждом случае уже после вмешательства в американские выборы. Так почему сейчас всё должно быть по-другому? Кроме того, с тех пор с Путиным встречались и другие европейские лидеры. Думаю, что такой аргумент не слишком убедителен.

Однако эта ситуацию продолжит привлекать пристальное внимание, особенно если Трамп будет и в дальнейшем писать такие же сообщения, как сегодня. Кроме того, американская сторона, судя по всему, занижает ожидания от встречи. Между этими переговорами и саммитом с Ким Чен Ыном есть много общего — та встреча тоже активно критиковалась. Вчера один американский чиновник заявил следующее: «Ну, реальных целей и крупных задач нет, проведение встречи само по себе является результатом. У нас плохие отношения, и мы можем их улучшить».

Госсекретарь говорит, что Трамп, разумеется, ясно даст понять Путину, что вмешательство в американские выборы абсолютно неприемлемо. Думаю, что после сегодняшнего сообщения в Twitter в этом вопросе нет ясности. Трудно сказать, придерживается ли Трамп того же мнения.

Однако, по данным дипломатических источников, цель у Трампа всё-таки есть. Он хочет заключить с Путиным сделку по Сирии. Трамп вернулся к своему большому плану, согласно которому США должны как можно скорее покинуть Сирию. Что касается этого вопроса, в последние несколько месяцев администрация несколько пересмотрела свою позицию, однако теперь, по данным наших источников, Трамп вновь рассматривает возможность (выхода из Сирии. — ИноТВ). Он хочет сотрудничать с Путиным в юго-западной зоне, где Россия и США договорились о введении режима прекращения огня, который соблюдается с переменным успехом.

Итак, по данным наших источников, США хотят позволить России помочь президенту Сирии Башару Асаду вернуть контроль над этим районом, при условии, что он не будет атаковать проамериканские силы и позволит им сдаться и эвакуироваться. Взамен Россия не будет подпускать Иран к этому региону.

Этот предполагаемый план сильно беспокоит союзников США, прежде всего, потому, что многие сомневаются в том, что Россия обладает влиянием, достаточным для того, чтобы не подпустить Иран к Сирии. Это сулит большими проблемами; может возникнуть кризис с беженцами, что только усугубит ситуацию. Кроме того, возникает вопрос: какие последствия это будет иметь для Асада? Останется ли он у власти навсегда? Похоже, что этот вопрос не является приоритетным (для Трампа. — ИноТВ) — в отличие от как можно более быстрого выхода США из Сирии.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 июня 2018 года.