Помпео: мы попробуем найти общий язык с Россией там, где это возможно

В 1970 году президент Никсон, по сути, поменялся местами с Советским Союзом, отправившись на встречу с Мао, даже несмотря на то что Мао был одним из самых массовых убийц XX века. Возможно ли такое, что вы вместе с президентом работаете над тем, чтобы опять кардинально поменять положение вещей и, может быть, пойти на сближение с Россией, поскольку Китай является для США более серьёзным конкурентом?

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США, экс-директор ЦРУ: С того момента, как президент занял свой пост, он недвусмысленно говорил, что существуют такие области, где Россия работает против Соединённых Штатов, но есть много сфер, по которым мы сотрудничаем. На моей предыдущей должности в качестве директора ЦРУ мне представилась возможность поработать с ними. Мы сотрудничали с русскими по вопросам борьбы с терроризмом, где у наших стран имеются общие интересы. Так что мы общаемся с нашими российскими коллегами, пытаясь найти те сферы, в которых наши интересы совпадают. А там, где они не совпадают, мы отстаиваем интересы Америки.

Поедете ли вы этим летом в Москву?

МАЙК ПОМПЕО: Я не знаю, поеду ли я в Москву. Уверен, что я где-нибудь проведу встречу со своим российским коллегой. На посту госсекретаря я уже пару раз беседовал с Сергеем Лавровым. Переговоры прошли хорошо. Каждый из нас выразил своё недовольство друг другом по различным вопросам. Между тем я ясно дал понять, что для Америки наиболее значимо, что нельзя вмешиваться в американские выборы.

Отчасти тут речь идёт также и об их поведении в таких странах, как Сирия, Украина. Они не помогают, они не конструктивны по отношению к ценностям, которыми дорожит Америка. И по этим вопросам мы продолжим работать, чтобы быть уверенными в том, что они знают о наших интересах и о наших опасениях. А в иных областях, где мы можем найти общий язык, мы определённо попробуем это сделать.

Вы удивитесь, если президент Трамп этим летом окажется в Москве?

МАЙК ПОМПЕО: Не знаю, каким будет график у президента. Я знаю, что постпред Болтон (бывший постпред США при ООН. — ИноТВ) поедет в Москву. В воскресенье или понедельник он встретится со своим коллегой. Думаю, после этой встречи в не столь отдалённом будущем президент Трамп, скорее всего, встретится со своим коллегой.

Дата выхода в эфир 23 июня 2018 года.