Euronews: Иран назвал угрозы Помпео незаконными и пообещал защищаться в суде
Иран ответил Майклу Помпео, пообещавшему в случае сохранения, как выразился госсекретарь США, «агрессивной» внешней политики «самые жёсткие в истории санкции».
Иран ответил Майклу Помпео, пообещавшему в случае сохранения, как выразился госсекретарь США, «агрессивной» внешней политики «самые жёсткие в истории санкции».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями США, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химразоружения страны.
Во французском Руане в ходе строительных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает BFMTV.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения Госдепа в адрес российских властей из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянка Мария Ласицкене поделилась ощущениями от выступления под нейтральным флагом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине, где она завоевала золото в прыжках в высоту.
Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ответные меры России в связи с намерением США ввести новые санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в ходе саммита в Казахстане заявил, что страны «каспийской пятёрки» будут развивать сотрудничество по линии спецслужб.
На вершине горы Ак-Кем четверо кемеровчан остались без снаряжения из-за непогоды, их эвакуация в настоящее время невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций.
Президент России Владимир Путин на полях Каспийского саммита провёл двустороннюю встречу с лидером Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди одобрил сделку по шведскому экс-полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму.
Тяжёлый противопожарный самолёт Ил-76 вылетел из Москвы в Крым для тушения природного пожара в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по республике.
Российский шахматист Сергей Карякин одержал одну победу в первых трёх партиях соревнований по рапиду на третьем этапе серии Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о состоянии полицейских, которые получили ранения при попытке задержания подозреваемого в краже в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Голкипер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал финансовые проблемы дагестанской команды.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал подписанную лидерами «пятёрки» Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря документом, который будет выступать гарантом безопасности в регионе.
Жители Курской области почтили память членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск», затонувшего 18 лет назад во время выполнения учебно-боевых задач в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС.
Мадридский «Реал» готов приобрести бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара.
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе саммита «каспийской пятёрки» в Казахстане выразил удовлетворённость в связи с тем, что лидеры стран — участниц переговоров поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и греческим ПАОК обслужит французская бригада арбитров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции США против России не связаны с ситуацией вокруг Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
Президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении в ходе саммита «каспийской пятёрки», посвящённого вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи.
Министр финансов Антон Силуанов допустил возможность перехода на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью. Об этом он сказал в интервью в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу бригады арбитров под руководством Романа Галимова в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» — ЦСКА (1:1).
На Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, приуроченные к 18-й годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
Президент России Владимир Путин анонсировал создание странами Каспия специального экономического форума.
В мероприятиях по тушению природного пожара в горах Крыма задействованы более 400 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС России.
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение V Каспийского саммита является эпохальным событием.
Турецкий боксёр Хизни Алтынкая станет следующим соперником россиянина Дениса Лебедева.
В афганском городе Газни в ходе столкновений между боевиками террористической организации «Талибан»* и сотрудниками сил безопасности страны погибли по меньшей мере 103 человека, ещё 133 получили ранения.
Японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в России по выступлениям за московский ЦСКА, возглавил сборную Камбоджи по футболу.
Следователи Главного следственного управления СК России по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания.
Российский дзюдоист Алан Хубецов выиграл этап Гран-при в венгерском Будапеште в весовой категории до 81 кг.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии официальной встречи глав стран — участниц V Каспийского саммита поприветствовал президента России Владимира Путина, а также иранского лидера Хасана Рухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Площадь природного пожара в горах Крыма в урочище Уч-Кош недалеко от Ялты возросла до 75 га. Об этом сообщает РИА Новости.
Красноярский футбольный клуб «Енисей» вручил подарок голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» — ЦСКА (1:1).
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе.
Президент России Владимир Путин прибыл в город Актау для участия в V Каспийском саммите, посвящённом вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, сообщает РИА Новости.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала ситуацию с удерживаемым на Украине российским судном «Механик Погодин».
Россиянин Евгений Климов выиграл четвёртый этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина во французском Куршевеле.
Португальский футболист Криштиану Роналду, который в это межсезонье перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала», рассказал, что в детстве мечтал сыграть за туринский клуб.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал отказ латвийской певицы Лаймы Вайкуле приезжать на полуостров.
В Бельгии в воскресенье, 12 августа, объявлена эвакуация порта Антверпен из-за пожара на складе с сульфидом никеля.
Двукратный победитель турниров Большого шлема, известный теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу московского «Спартака» над «Анжи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На авиабазе в Свердловской области могут появиться ударные вертолёты Ми-24 «Крокодил».
В Приморье на одного из участников чемпионата по подводной охоте напала акула, сообщает Интерфакс.
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» проявляет интерес к скауту московского ЦСКА Андрею Мовсесьяну.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала сообщения об «освобождении» отбывающего наказание в России режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает «Громадське».
В воскресенье, 12 августа, с базы ВВС США на мысе Канаверал специалистами NASA был произведён запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца.
Красноярский футбольный клуб «Енисей» опубликовал шутливый видеообзор матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.