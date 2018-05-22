Euronews: Иран назвал угрозы Помпео незаконными и пообещал защищаться в суде

Заявление нового госсекретаря США Майкла Помпео, который потребовал от Ирана сменить внешнеполитический курс и пригрозил «самыми жёсткими в истории санкциями», в Тегеране назвали «бесстыдным» и незаконным вмешательством. МИД Ирана в ответ назвал США «узником прежней провальной политики в регионе» и подчеркнул, что за подобные действия Вашингтону придётся нести ответственность в суде, передаёт Euronews.

Иран ответил Майклу Помпео, пообещавшему в случае сохранения, как выразился госсекретарь США, «агрессивной» внешней политики «самые жёсткие в истории санкции».

В заявлении МИД Ирана сказано, что страна рассматривает «бесстыдные заявления госсекретаря как очевидное вмешательство во внутренние дела и незаконную угрозу против государства — члена ООН, оставляя за собой право на судебное преследование». Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что США остаются «узником прежней провальной политики в регионе» и что за подобные действия они будут нести ответственность.

Первое публичное выступление Майкла Помпео было посвящено главным образом будущей стратегии отношений США с Ираном. Помпео заявил, что Вашингтон намерен не только возобновить американские санкции против Ирана, но и ввести новые, если Тегеран не сменит свой внешнеполитический курс.

Шеф европейской дипломатии Федерика Могерини, комментируя выступление Помпео, отметила, что альтернативы ядерной сделки с Ираном не существует.

Санкции, которые Вашингтон намерен ввести, предполагают, что иностранные компании должны вывести свои активы из Ирана за определённый срок. В случае неисполнения, по словам Помпео, они будут нести за это ответственность перед Вашингтоном.

Дата выхода в эфир 21 мая 2018 года.