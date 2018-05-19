Financial Times: Брюссель запретит европейцам подчиняться американским санкциям

Европейский союз определился с мерами по противодействию американским санкциям в отношении Ирана, чем создал новый потенциальный конфликт в отношениях с Вашингтоном, пишет The Financial Times. Как отмечает газета, Еврокомиссия возродила «блокирующий статут», запрещающий европейским компаниям выполнение экстерриториальных санкций США. Кроме того, ЕС также собирается простимулировать европейские компании, чтобы те отправляли Центральному банку Ирана платежи без посредников.

Европейский союз одобрил пакет мер по противодействию американским санкциям в отношении Тегерана, чем создал потенциальный новый конфликт с Вашингтоном на фоне усилий Европы по спасению ядерной сделки с Ираном, пишет The Financial Times.

В рамках этого плана Еврокомиссия собирается стимулировать членов ЕС к осуществлению прямых платежей Центральному банку Ирана при покупке нефти. Кроме того, этот орган возродил «блокирующий статут» 90-х годов, чтобы компании могли игнорировать американские санкции, не опасаясь наказания на территории Европы.

Такой шаг ЕС идёт вразрез с планами США, которые хотят, чтобы европейские государства последовали примеру Вашингтона и вновь ввели санкции против Тегерана после того, как Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном.

Тем не менее аналитики считают, что эффективность ответа Брюсселя будет ограниченной. Более того, ранее европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, заявляли, что они не хотят торговой войны с США из-за Ирана.

«Пока иранцы соблюдают свои обязательства, ЕС, разумеется, будет придерживаться соглашения, в создании которого он участвовал, — отметил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. — Однако американские санкции будут иметь определённый эффект. Так что наш долг — долг комиссии и ЕС — это сделать всё для защиты европейского бизнеса».

Важнейшим условием для сохранения ядерной сделки с Ираном являются гарантии Тегерану, что он и в дальнейшем сможет получать выгоду от соглашения, подчёркивает газета.

Согласно условиям сделки, которую подписали США, ЕС, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия и Иран, Тегеран обязался прекратить разработки в ядерной сфере в обмен на снятие западных санкций. Благодаря этой сделке Иран смог более чем двое увеличить экспорт нефти, что не замедлило положительно сказаться на его экономике.

Тем не менее госсекретарь США Майк Помпео собирается представить дипломатический план по поводу дальнейших действий Вашингтона и Европы по отношению к Ирану. По словам высокопоставленного американского дипломата Брайана Хука, этот план ставит перед собой цель создания «новой архитектуры безопасности» и заключения «лучшей сделки» для замены существующего соглашения.

Еврокомиссия заявила, что она также способствует тому, чтобы члены ЕС «рассмотрели возможность разовых банковских переводов Центральному банку Ирана». Таким образом Тегеран будет получать доходы от экспорта нефти даже в случае если санкции США затронут европейские компании.

«Блокирующий статут», основанный на документе 1996 года, составленном в ответ на американские санкции против Ирана, Ливии и Кубы, запретит европейским компаниям выполнение экстерриториальных американских санкций.

Кроме того, комиссия собирается принять меры для поддержки малых и средних предприятий и разрешить Европейскому инвестиционному банку открывать кредитные линии в евровалюте, чтобы избежать ограничений на выдачу кредитов в долларах.

Европейские дипломаты осознают, что их контрмеры могут иметь ограниченное влияние на действия крупных международных компаний, которым грозят штрафы и даже тюремные сроки за ведение дел с Ираном.

Например, французская нефтяная компания Total, которая является крупнейшим инвестором в иранском нефтяном секторе, заявила, что она будет вынуждена остановить разработку газовых месторождений в этой стране, в случае если Вашингтон не даст им на это разрешение в особом порядке.

По мнению нефтеторговцев, прямые платежи Центральному банку Ирана могут быть полезны для небольших европейских компаний, которые не представлены на международном уровне, и, следовательно, малоуязвимы для американских санкций. Однако вопрос состоит в том, насколько эти меры найдут поддержку у крупных фирм, так как для них операции в США гораздо важнее бизнеса в Иране.

По мнению Джейсона Хангерфорда из Norton Rose Fulbright, самые крупные фирмы будут следовать в кильватере американской политики, несмотря на все усилия ЕС. «Раньше, когда крупным неамериканским компаниям приходилось выбирать между соблюдением блокирующего статута ЕС и американскими санкциями, они выбирали последний вариант практически в каждом случае», — подчеркнул он.