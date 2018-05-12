Guardian: решение Трампа о выходе из иранской сделки рассорило США с Европой

Европа готовится принять меры, которые бы свели на нет эффект от американских санкций против любого предприятия, которое не прекратит сотрудничество с Ираном, передаёт The Guardian. Отмечается, что возобновление санкций может лишить европейские компании миллиардов евро.

Европа готовится принять меры, которые бы свели на нет эффект от американских санкций, касающихся любого предприятия, которое не прекратит сотрудничество с Ираном, передаёт The Guardian.



Ожидается, что решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, а также возобновление санкций, включая меры против любых предприятий, торгующих с Ираном, может лишить европейские компаний миллиардов евро.



«Нам необходимо работать между собой в Европе, для того чтобы защитить наш европейский экономический суверенитет», — приводит издание слова министра экономики Франции Бруно Ле Мэра.



«В конце мая я встречаюсь с министрами финансов Великобритании и Германии. И втроём мы будем обсуждать, что мы можем сделать», — уточнил Ле Мэр.



Кроме того, по словам французского министра, он обращался к своему американскому коллеге Стивену Мнучину, надеясь добиться исключения для предприятий Франции или отсрочки введения санкций. Однако Ле Мэр признался, что не питал иллюзий относительно реакции со стороны США.



Издание напоминает, что Министерство финансов США дало от трёх до шести месяцев предприятиям, сотрудничающим с Ираном, для того чтобы свернуть все контракты, включая покупку иранской нефти.



При этом Ле Мэр заявил, что рассматривается возможность возврата к мерам 1996 года, принятым с целью противостояния американским ограничениям на сотрудничество с Ливией. Тогда европейским предприятиям разрешалось игнорировать санкции, которые в конечном итоге так и не были введены.



«Мы хотим усилить эти правила и включить в них недавние решения, принятые США», — заявил министр.



Ещё одной страной, осознающей важность сотрудничества европейских предприятий с Ираном, стала Германия. Так, министр экономики страны Петер Альтмайер заявил, что Германия намерена оказывать помощь компаниям, затронутым санкциями.



Кроме того, советник главы внешнеполитического ведомства ЕС Натали Точчи назвала введение санкций «полным и неоправданным предательством Европы» и призвала рассмотреть введение ответных мер в случае необходимости.



The Guardian сообщает, что бывший посол США в Италии Дэвид Торн заявил, что решение Трампа покинуть иранскую сделку потенциально способно привести к самому глубокому разрыву в отношениях США и Европы со времени вторжения в Ирак в 2003 году.