Макфол о выходе США из сделки с Ираном: Путин говорит, что разочарован, но втайне радуется

Выход из соглашения по иранской ядерной программе — «трагическая ошибка» Трампа, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью Channel 4. По его словам, в данной ситуации Белый дом не нашёл понимания у международного сообщества, тогда как дипломатическое влияние Кремля на Ближнем Востоке возросло.

Ранее я говорил с Майклом Макфолом, который был послом США в России при президенте Обаме и написал книгу «От холодной войны до жаркого мира». Для начала я поинтересовался его мнением о решении президента Трампа (выйти из соглашения по иранской ядерной программе. — ИноТВ).



МАЙКЛ МАКФОЛ, посол США в России в 2012—2014 гг.: Я считаю, это трагическая ошибка. Я этого не понимаю. Честно, не понимаю логику президента Трампа, его объяснение о том, как это будет полезно Соединённым Штатам и укрепит их безопасность… Надеюсь, у него есть запасной план, но боюсь, что нет. И, думаю, это осложнит отношения — в первую очередь с Ираном, но и с нашими союзниками тоже. Надеюсь, это не приведёт к ещё большим негативным последствиям. Но я не думаю, что этот день был удачным для Америки.



А как развиваются отношения с Россией? Ведь Путин выразил глубокое разочарование. Как по-вашему, к чему это всё ведёт?



МАЙКЛ МАКФОЛ: Официально и публично президент Путин, конечно же, будет говорить, что разочарован нашим выходом (из соглашения. — ИноТВ). Но, мне кажется, втайне они этому рады. Им нравится быть на стороне международного сообщества. В конце концов, Владимир Путин был сильно изолирован, особенно после того, как аннексировал украинскую территорию, Крым, а потом вторгся на восток Украины. В то время он сам был ото всех изолирован. А это событие позволяет ему быть на хорошем счету у международного сообщества, когда в изоляции оказываются США.



И, очевидно, это скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Там Путин может гордо изображать миротворца.



МАЙКЛ МАКФОЛ: Именно так. Он выглядит как специалист по заключению сделок. У него есть отношения со всеми: с Ираном, с господином Асадом в Сирии, с премьер-министром (Израиля. — ИноТВ) Нетаньяху, который сегодня побывал в Москве на праздновании 9 Мая. Складывается впечатление, что он (Путин. — ИноТВ) очень сильно вовлечён в дипломатию, а мы — выходим из игры.



Что если на деле дипломатия Трампа сработает? Посмотрим на Северную Корею: он ведь добился того, что оттуда выпустили трёх американцев. По крайней мере, похоже на то. Мы их ещё не видели, но мы думаем, что их выпустили. Он явно подталкивает обе стороны к соглашению. И всё это жёстко. Может быть, такова природа современной дипломатии?



МАЙКЛ МАКФОЛ: Может быть! И, определённо, в прошлом дипломатия принуждения срабатывала. И если президент Трамп сможет добиться соглашения, ведущего к реальному отказу Северной Кореи от ядерного оружия, я первый напишу письмо о его выдвижении на Нобелевскую премию мира! Нам нужно подождать и посмотреть. И я в восторге от того, что эти трое американцев выбрались из Северной Кореи. Это конкретный шаг, конкретный результат, за который ему (Трампу. — ИноТВ) надо отдать должное. Но я настроен скептично. Я по-прежнему не вижу, что дальше. И я… Знаете, вот что вызывает у меня особенный скептицизм: если мы только что вышли из сделки с Ираном, думаю, нам теперь будет сложнее повернуться и сказать: «Мы попытаемся заключить такую же сделку с Северной Кореей». Но я смотрю на это непредвзято, и, если он преуспеет, я буду ему аплодировать.



Дата выхода в эфир 09 мая 2018 года.