Newsweek: после укрепления влияния в Сирии Москва заинтересовалась Ливаном

После обеспечения «почти полной победы» Башара Асада в Сирии Россия «зондирует почву» в Ливане, в том числе путём военных сделок, с целью расширения своего влияния на Ближнем Востоке, пишет Newsweek. В свою очередь, многие ливанцы ждут от Москвы «сдерживания обострения между Ираном и Израилем и предотвращения вспышки активного конфликта в Ливане», добавляет издание.

Первые парламентские выборы в Ливане за последние девять лет вызвали у граждан страны «осторожный оптимизм» относительно того, что «ригидная политическая система» может исчезнуть, однако ведущие мировые державы наблюдают за Ливаном как за «потенциальной площадкой для развёртывания своей власти на Ближнем Востоке и в Средиземноморье», пишет журналист Newsweek Тим О’Коннор. После того как России удалось «загнать в угол» сирийских повстанцев и террористов и обеспечить возвращение к власти Башара Асада, Москва «осторожно прозондировала почву» в Ливане, предложив ему сделку по продаже оружия на сумму $1 млрд.

«Определённо имеет место быть попытка расширить влияние России в регионе. Это может отразиться в более масштабном военном сотрудничестве и подписании оборонной сделки, о которой договорились в прошлом году», — заявила директор Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте Майя Яхья. Стремление Владимира Путина усилить военное и политическое влияние России привело к конфронтации с Западом, и эта «враждебность» проявляется в том числе на Ближнем Востоке. Москва не только обеспечила почти полную победу Асада, но и добилась долгосрочного присутствия в Сирии. По данным СМИ, премьер-министр России Дмитрий Медведев дал вооружённым силам распоряжение установить связи с Ливаном, в частности, добиться открытия ливанских портов для российских военных кораблей.

Ливан, находящийся в состоянии «войны влияния» между революционно-шиитским Ираном и ультраконсервативной суннитской Саудовской Аравией, и между Сирией и Израилем, может стать для России «самым большим вызовом», отмечает автор материала. В отличие от Вашингтона, Москва использует «многополярный подход» на Ближнем Востоке. Вместо того чтобы вкладывать все свои ресурсы в один лагерь, Россия поддерживает постоянные и близкие контакты с Египтом, Ливаном, Ираном, Ираком, Израилем, Саудовской Аравией, Сирией, Турцией и другими странами. Предложение Кремля продать армии Ливана оружие на сумму $1 млрд представляет собой «прямое следствие плана Путина по укреплению своего влияния».

«Москва сблизилась практически с каждой страной в Ближневосточном регионе, особенно с теми, у кого сейчас плохие отношения с США», — заявил эксперт по безопасности Нил Хауэр. Заявляя о себе как о ведущей державе в регионе, Россия вынуждена взять на себя задачу по предотвращению войны между Ираном и Израилем. По мнению Яхья, Ливан может призвать Россию положить конец «насилию и риторике, которые могут ввергнуть страну и регион в новую войну, в которой США чётко заняли свою сторону». «Многие ждут от России сдерживания очевидного обострения между Ираном и Израилем и предотвращения вспышки активного конфликта в Ливане», — резюмировала эксперт.