CNBC: американские санкции Иран будет обходить с помощью Китая и России

Анонсированные Дональдом Трампом санкции против иранского нефтяного сектора Тегеран может попробовать обойти через Китай и Россию, пишет CNBC. Как отмечает канал, Китай вообще вряд ли пойдёт на сокращение экспорта иранской нефти, в то время как Россия, покупая чёрное золото Тегерана, может затем реализовывать его на мировом рынке как своё.

С выходом США из иранской ядерной сделки Тегеран сперва может прибегнуть к дипломатическим мерам, а затем попытаться обойти американские санкции через другие стороны соглашения, в частности, Россию и Китай, пишет CNBC.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран проведёт переговоры с Китаем, Россией и европейскими странами по поводу возможности сохранения соглашения с учётом выхода США. Однако в случае если сделка всё-таки рухнет, Иран может вернуться к своей ядерной программе.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки, назвав её «катастрофой», а также пообещал ввести против Ирана «экономические санкции высочайшего уровня». Теперь у компаний есть от 90 до 180 дней на закрытие существующих контрактов с Ираном, напоминает канал.

Однако в долгосрочной перспективе большей проблемой аналитики считают раскол внутри Ирана, из-за которого не совсем ясно, кто одержит верх в вопросе ядерной программы.

«Рухани не контролирует ядерную сферу. Этим занимается верховный лидер… Думаю, самая большая опасность состоит в том, что верх в Иране могут одержать сторонники жёсткой линии, и Тегеран возобновит свою ядерную программу», — отметила начальник отдела стратегии на глобальных сырьевых рынках RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Тем не менее аналитики считают, что вне зависимости от успеха новых санкций, Китай вряд ли сократит закупки иранской нефти. Кроме того, Тегеран может найти союзника в лице России, которая также находится под американским санкционным давлением.

Что касается европейских компаний, то, вероятно, они не захотят терять возможность вести торговые дела с США и будут соблюдать санкционный режим. Тем не менее ожидается, что европейские лидеры будут работать над тем, чтобы соглашение осталось в силе.

«Хотя сейчас идут споры по поводу эффективности односторонних американских санкций против Ирана, мы считаем, что угроза обрубания несоблюдающим требования компаниям доступа к рынку капитала в США обеспечивает Белый дом довольно эффективным кнутом», — считает Крофт.

По мнению аналитиков, Иран уже научился обходить санкции и будет делать это и теперь, причём более успешно. «За последние два года они многому научились, так что теперь всё вновь сводится к игре в кошки-мышки по всему миру», — отметил исследователь из Eurasia Group Генри Роум, добавив, что Тегеран уже «доказал себе, что способен выжить».

Что касается России, против которой США уже ввели санкции, то, по мнению старшего вице-президента IHS Markit Карлоса Паскуаля, компании этой страны могут покупать сырую иранскую нефть и продавать её как свою на мировом рынке.

«Подобные утечки из России и Китая наиболее очевидны — там иранцы по-прежнему могут найти способ для экспорта своей продукции», — полагает он.