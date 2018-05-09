Welt (TV)

Welt: чем больше у Ирана проблем с Западом, тем могущественнее Россия на Ближнем Востоке

Материал представлен в переводе ИноТВ
Благодаря «текущим проблемам» — решению президента США Дональда Трампа выйти из иранской сделки — Россия становится всё более могущественной на Ближнем Востоке, передаёт немецкий телеканал Welt. Как отмечает корреспондент Кристоф Ваннер, чем затруднительнее отношения Тегерана с Западом, тем сильнее влияние Москвы в ближневосточном регионе, в том числе и на Иран.

С нами на связи из Москвы Кристоф Ваннер. Как отреагировали в России на решение Дональда Трампа по сделке с Ираном?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Россия хочет сохранить в силе ядерную сделку с Ираном. При этом Москва, однако, оказалась в противоречивой ситуации.

С одной стороны, сохранить в силе ядерную сделку Россия желает потому, что, в конечном счёте, такому партнёру, как Иран, здесь также не доверяют. В любом случае Россия стремится помешать Ирану стать ядерной державой на Ближнем Востоке.

С другой стороны, благодаря текущим проблемам Россия становится всё более могущественной на Ближнем Востоке: ведь чем затруднительнее отношения Тегерана с Западом, тем сильнее растёт влияние России, в том числе и на Иран.

Москва традиционно поддерживает хорошие деловые отношения с Тегераном. Так, например, в 2017 году русские поставили иранцам систему противовоздушной обороны С-300. Русские также построили в Бушере единственную на сегодняшний момент в Иране атомную электростанцию. В эксплуатацию пока запущен один реактор. Предположительно, русские построят ещё два реактора на побережье Персидского залива.

Дата выхода в эфир 09 мая 2018 года.

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источник
Welt (TV) Германия Европа
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