CNN: осудив выход США из сделки по Ирану, Россия встала на одну сторону с мировым сообществом

Обычно Россия играет роль «вредителя» на международной арене, но решение Дональда Трампа о выходе из иранской сделки она осудила, как и многие другие страны: Великобритания, Франция, Германия, Китай, отмечает корреспондент CNN. Поддержал американского президента Биньямин Нетаньяху, который сейчас как раз находится в Москве и будет присутствовать на параде в честь Дня Победы, сообщает телеканал.

Через несколько минут после заявления президента Трампа по Ирану премьер-министр Израиля выразил ему свою поддержку. В среду Биньямин Нетаньяху находится в России, где он вместе с президентом Владимиром Путиным примет участие в параде по случаю Дня Победы.

Однако их отношения сложные. Россия — союзник Ирана, заклятого врага Израиля. И во время парада Нетаньяху увидит некоторые из вооружений, которые Иран может получить, чтобы укрепить свои военные арсеналы. Россия говорит, что разочарована решением президента Трампа по сделке с Ираном.

С нами на прямой связи корреспондент CNN Мэтью Чанс, который находится рядом с Красной площадью в Москве. Россия говорит, что разочарована позицией США, но насколько она сама хочет сохранить эту сделку?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент: Да, я думаю, что Россия, конечно, хочет сохранить свои отношения с Ираном и даже укрепить их, особенно в новых условиях. Кремль и раньше озвучивал предостережения, угрожая серьёзными последствиями, если президент Трамп выйдет из сделки по Ирану. И теперь, когда он это сделал, Министерство иностранных дел России — единственный официальный орган, который говорит на эту тему, — заявило, что они глубоко разочарованы и обеспокоены тем, что США в очередной раз действуют в собственных узких интересах вопреки мнению большинства государств мира.

Интересно, что Россия обычно играет роль вредителя в международных отношениях, а сейчас она оказалась на одной стороне с Великобританией, Францией, Германией, Китаем и многими другими представителями международного сообщества, которые осуждают решение президента Трампа о выходе из иранской сделки и стараются сделать так, чтобы она сработала, если это возможно.

И в то же время Биньямин Нетаньяху, один из главных критиков иранской сделки, находится в Москве. Он почётный гость на параде по случаю Дня Победы, который должен начаться через час и пятнадцать минут. Это будет крупнейшая демонстрация не только национальной гордости России, но, что важнее, самой совершенной современной российской военной техники. И некоторые экземпляры в будущем могут отправиться в армию Ирана, близкого военного союзника России.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 мая 2018 года.