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Telegraph: Борис Джонсон полетел в Вашингтон, чтобы спасти иранскую сделку

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отправился в США на переговоры с ведущими представителями американского президента, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, его поездка — «последняя отчаянная попытка» отговорить Дональда Трампа от разрыва ядерного соглашения с Тегераном.
Telegraph: Борис Джонсон полетел в Вашингтон, чтобы спасти иранскую сделку
Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отправился с рабочей поездкой в Соединённые Штаты. Его визит — часть «последней отчаянной попытки» убедить Дональда Трампа не отменять ядерную сделку с Ираном, пишет The Daily Telegraph. 

Издание напоминает, что американский президент «жёстко раскритиковал» соглашение, которое ослабляло ограничения против Тегерана в обмен на свёртывание его ядерной программы. 12 мая Трамп может восстановить санкции и фактически «торпедировать международный альянс, стоящий за этим договором».
 
В Вашингтоне Джонсон намерен провести переговоры с высокопоставленными членами администрации, в том числе вице-президентом Майком Пенсом. Он также встретится с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и лидерами конгресса.
 
Ранее в своём выступлении глава британского МИД подчёркивал необходимость сохранить соглашение с Ираном. Вместе с тем он признавал, что нужно учитывать «законные опасения» Вашингтона.
 
«По очень многим международным внешнеполитическим проблемам позиции США и Великобритании совпадают. Недавними примерами этому стали ответ на отравление в Солсбери, наша решительная реакция на использование Асадом химического оружия в Сирии и попытка сделать Северную Корею безъядерной», — заявил Джонсон перед отлётом.  
 
«Великобритания, США и европейские партнёры также действуют совместно в нашем стремлении справиться с поведением Ирана, в результате которого Ближневосточный регион становится менее безопасным. Речь идёт о его киберактивности, поддержке групп вроде «Хезболлы» и опасной ракетной программы, которая заключается в снабжении оружием хуситского ополчения в Йемене», — добавил он.
 
Накануне состоялся телефонный разговор Трампа  с премьер-министром Соединённого Королевства Терезой Мэй. Среди прочего лидеры двух стран обсуждали иранскую сделку и саммит между представителями США и КНДР, отмечает издание.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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