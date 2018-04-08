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CNN: российское посольство запросило «давно назревшую» встречу с Борисом Джонсоном

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Российский посол в Великобритании Александр Яковенко запросил «давно назревшую» встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает CNN. Как отмечает канал, стороны собираются обсудить весь комплекс двусторонних отношений и, в частности, расследование инцидента в Солсбери.
CNN: российское посольство запросило «давно назревшую» встречу с Борисом Джонсоном
Reuters

Российский посол в Великобритании запросил встречу с министром иностранных дел этой страны Борисом Джонсоном на фоне напряжённости, вызванной покушением на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет CNN.

Отношения между Лондоном и Москвой неуклонно ухудшались с того момента, как британское правительство обвинило Россию в причастности к этой атаке с использованием нервно-паралитического газа. Москва все обвинения отрицает.

«К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Форин-офисом», — заявили по этому поводу в пресс-службе российского посольства. — Как представляется, давно назрела встреча посла Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери».

 
 
 
В российском посольстве также отметили, что Яковенко отправил Джонсону личную ноту. В британском МИД по этому поводу заявили, что «рассмотрят эту просьбу и дадут на неё ответ в надлежащий срок».
 
«Более трёх недель мы просим Россию сотрудничать конструктивно и ответить на ряд вопросов относительно попытки убийства господина Скрипаля и его дочери, — заявила представитель британского МИД. Кроме того, она предположила, что Россия перешла к «диверсионной тактике» после новостей об улучшении состояния жертв покушения.
 
Российское посольство в Лондоне неоднократно использовало свой Twitter для критики британского правительства и Джонсона, после того как Великобритания обвинила Россию в организации покушения на семью Скрипаль, напоминает канал. 
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источник
CNN США Северная Америка
теги
Борис Джонсон Великобритания посольство Россия Сергей Скрипаль
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