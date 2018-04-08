Sky News объяснил «чудесное» восстановление Скрипалей

Сергею Скрипалю и его дочери повезло, что врачи к ним прибыли быстро и оказали квалифицированную помощь, заявил эксперт по токсикологии Аластер Хэй Sky News. Кроме того, похоже, сработало введённое докторами универсальное противоядие, а дальше их организмы сами начали выводить яд и восстанавливаться.

Сергей Скрипаль больше не находится в критическом положении, хотя всего несколько недель назад они вместе с дочерью были на краю смерти. «Так как же они выжили?» — задаются вопросом журналисты Sky News. О том, как им удалось их «чудесное» восстановление, рассказал телеканалу профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй.

Нервно-паралитические вещества обладают смертельным действием, именно поэтому они и стали химическим оружием, и ущерб, который они наносят организму, невозможно исправить, отмечают специалисты. А выжили Скрипали лишь потому, что им была оказана квалифицированная скорая помощь. Так что те, кто первыми позвонили в службу спасения, вероятно, и спасли им жизнь.

Как отмечает профессор, от отравления «Новичком» нет волшебного противоядия. Поэтому врачи, лечившие Скрипалей, по его словам, действовали наощупь. Вероятно, пострадавшим дали какой-то универсальный антидот, и он, похоже, сработал.

Учёные до конца не изучили, как «Новичок» выводится из организма. Однако если пострадавший достаточно долгое время сохраняет признаки жизни, то его организм может начать избавляться от яда самостоятельно. Так что, по словам эксперта, вряд ли уже после пары недель в теле отравленного останется яд. По его мнению, возможно, Скрипалей ввели в кому, чтобы сократить нагрузку на мозг, пока тело выводило отравляющее вещество. А как только стало понятно, что яда в организме не осталось, их стали выводить из комы — такой вариант событий предложил профессор Хэй.

Далее организм начинает вырабатывать ферменты, которые раньше блокировались «Новичком», и это могло подстегнуть восстановление Юлии Скрипаль. «В каком-то плане это на самом деле чудо, — говорит собеседник Sky News. — Но также это достижение нашего здравоохранения: отличные, хорошо обученные врачи, которые надлежащим образом заботятся о пациентах».