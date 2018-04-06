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Deutschlandfunk не удалось выдавить из британского посла доказательств российской вины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В интервью Deutschlandfunk британский посол в ФРГ Себастьян Вуд так и не привёл доказательств российской вины в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Дипломатическая изворотливость помогла ему избежать прямых ответов на настойчивые расспросы немецкой журналистки Кристианы Кэсс.
Deutschlandfunk не удалось выдавить из британского посла доказательств российской вины
Reuters

Посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд дал интервью журналистке немецкой радиостанции Deutschlandfunk Кристиане Кэсс. Она поинтересовалась, не считает ли он, что Лондон поспешил с обвинениями в адрес России в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Британский дипломат настаивал на том, что это не так, и напоминал о важности понимания «общей картины» произошедшего.

Внимание стоит уделить не только тому факту, что раньше нервно-паралитический газ типа «Новичок» разрабатывался именно в России, отметил он. Также британские спецслужбы выяснили, что российские власти не закрыли программу по его разработке, нарушив тем самым международную конвенцию о запрещении химического оружия, и даже «экспериментировали с использованием небольших объёмов этого вещества для убийства людей». Также Вуд напомнил об отравлении агента российских спецслужб Александра Литвиненко. «Поэтому мы пришли к чёткому заключению, что с высокой степенью вероятности это была атака, совершённая по заказу российских властей, — подчеркнул посол. — Эта оценка не только наша, но и наших союзников».
 
Журналистку Deutschlandfunk смутило выражение «с высокой степенью вероятности», и она предложила опубликовать доказательства причастности России к отравлению Скрипаля. Но посол проигнорировал её просьбу и продолжил говорить о необходимости защиты безопасности граждан и быстрой реакции на действия Кремля. Впрочем, Кэсс всё-таки смогла добиться ответа на свой вопрос. Вуд сказал, что Британия представила своим союзникам все необходимые доказательства, и, по-видимому, они их убедили в виновности Кремля. Он также напомнил, что произошедшее вписывается в привычное для российских властей поведение. «Мы видели хакерские атаки на наши министерства, кражу данных, вмешательства в нашу политику и выборы, распространение фейков для раскола нашего общества и даже разжигания ненависти в отношениях наших сообществ».
 
В ответ журналистка Deutschlandfunk напомнила послу, что руководитель лаборатории «Портон-Даун» не смог подтвердить информацию о том, что газ был произведён именно в России. «Он подтвердил, что этот нервно-паралитический газ относится к типу «Новичок», то есть тому, который раньше разрабатывали в российских лабораториях, — парировал Вуд. — К тому же это нервно-паралитический газ военного качества, и, как я уже сказал, речь идёт об общей картине». Кэсс напомнила, что в соответствии с заявлениями российской стороны в прошлом году запасы этого боевого отравляющего вещества были полностью уничтожены под наблюдением международных экспертов, в том числе и британских. Также она отметила, что в самой Великобритании к обвинениям в адрес России относятся скептически. Некоторые политики от Лейбористской партии считают, что британские власти вводят общественность в заблуждение. «Ваши власти потихоньку утрачивают доверие?» — интересуется журналист.
 
«Конечно нет, министр иностранных дел и премьер-министр не раз подчёркивали, что речь, как я уже и сказал, идёт об общей картине. Я повторяться не буду», — буркнул в ответ Вуд. В завершение интервью немецкий журналист поинтересовалась у посла, как он оценивает шансы Лондона на нормализацию отношений с Москвой. «Мы надеемся, что в будущем наши отношения с Россией улучшатся. К российскому народу у нас претензий нет. Мы очень ценим связь между нашими народами, и потому наши меры и меры наших союзников адекватны», — подчеркнул он. Вуд настоял на необходимости выдворить российских шпионов с европейской земли и территории Великобритании. 
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Deutschlandfunk Германия Европа
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