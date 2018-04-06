Deutschlandfunk не удалось выдавить из британского посла доказательств российской вины

В интервью Deutschlandfunk британский посол в ФРГ Себастьян Вуд так и не привёл доказательств российской вины в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Дипломатическая изворотливость помогла ему избежать прямых ответов на настойчивые расспросы немецкой журналистки Кристианы Кэсс.

Посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд дал интервью журналистке немецкой радиостанции Deutschlandfunk Кристиане Кэсс. Она поинтересовалась, не считает ли он, что Лондон поспешил с обвинениями в адрес России в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Британский дипломат настаивал на том, что это не так, и напоминал о важности понимания «общей картины» произошедшего.

Внимание стоит уделить не только тому факту, что раньше нервно-паралитический газ типа «Новичок» разрабатывался именно в России, отметил он. Также британские спецслужбы выяснили, что российские власти не закрыли программу по его разработке, нарушив тем самым международную конвенцию о запрещении химического оружия, и даже «экспериментировали с использованием небольших объёмов этого вещества для убийства людей». Также Вуд напомнил об отравлении агента российских спецслужб Александра Литвиненко. «Поэтому мы пришли к чёткому заключению, что с высокой степенью вероятности это была атака, совершённая по заказу российских властей, — подчеркнул посол. — Эта оценка не только наша, но и наших союзников».

Журналистку Deutschlandfunk смутило выражение «с высокой степенью вероятности», и она предложила опубликовать доказательства причастности России к отравлению Скрипаля. Но посол проигнорировал её просьбу и продолжил говорить о необходимости защиты безопасности граждан и быстрой реакции на действия Кремля. Впрочем, Кэсс всё-таки смогла добиться ответа на свой вопрос. Вуд сказал, что Британия представила своим союзникам все необходимые доказательства, и, по-видимому, они их убедили в виновности Кремля. Он также напомнил, что произошедшее вписывается в привычное для российских властей поведение. «Мы видели хакерские атаки на наши министерства, кражу данных, вмешательства в нашу политику и выборы, распространение фейков для раскола нашего общества и даже разжигания ненависти в отношениях наших сообществ».

В ответ журналистка Deutschlandfunk напомнила послу, что руководитель лаборатории «Портон-Даун» не смог подтвердить информацию о том, что газ был произведён именно в России. «Он подтвердил, что этот нервно-паралитический газ относится к типу «Новичок», то есть тому, который раньше разрабатывали в российских лабораториях, — парировал Вуд. — К тому же это нервно-паралитический газ военного качества, и, как я уже сказал, речь идёт об общей картине». Кэсс напомнила, что в соответствии с заявлениями российской стороны в прошлом году запасы этого боевого отравляющего вещества были полностью уничтожены под наблюдением международных экспертов, в том числе и британских. Также она отметила, что в самой Великобритании к обвинениям в адрес России относятся скептически. Некоторые политики от Лейбористской партии считают, что британские власти вводят общественность в заблуждение. «Ваши власти потихоньку утрачивают доверие?» — интересуется журналист.

«Конечно нет, министр иностранных дел и премьер-министр не раз подчёркивали, что речь, как я уже и сказал, идёт об общей картине. Я повторяться не буду», — буркнул в ответ Вуд. В завершение интервью немецкий журналист поинтересовалась у посла, как он оценивает шансы Лондона на нормализацию отношений с Москвой. «Мы надеемся, что в будущем наши отношения с Россией улучшатся. К российскому народу у нас претензий нет. Мы очень ценим связь между нашими народами, и потому наши меры и меры наших союзников адекватны», — подчеркнул он. Вуд настоял на необходимости выдворить российских шпионов с европейской земли и территории Великобритании.