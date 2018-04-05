Лавров: Россия не намерена участвовать в гонке вооружений, но свой суверенитет отстоит

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал провести предметное и ответственное расследование отравления в Солсбери. Он также сообщил, что Россия не заинтересована в конфронтации или раскручивании гонки вооружений, но собирается защищать свои интересы, суверенитет и независимость, передаёт Sky News.

Кремль нанёс ответный удар по выдворению российских дипломатов по всему миру, назвав эти действия «глумлением над международным правом». Сегодня во второй половине дня по настоянию России должно состояться экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения нежелательных дипломатических последствий, вызванных применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Этим утром министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в гонке вооружений, но сделает всё необходимое для защиты своего суверенитета. Напряжённость между Великобританией и Россией возросла после того, как глава правительственной лаборатории «Портон-Даун» рассказал Sky News, что он не может подтвердить, что источником происхождения этого нервно-паралитического вещества была Россия.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Подчеркну: продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия.

Не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет и независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2018 года.