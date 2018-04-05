Лавров: Россия не намерена участвовать в гонке вооружений, но свой суверенитет отстоит

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал провести предметное и ответственное расследование отравления в Солсбери. Он также сообщил, что Россия не заинтересована в конфронтации или раскручивании гонки вооружений, но собирается защищать свои интересы, суверенитет и независимость, передаёт Sky News.
Кремль нанёс ответный удар по выдворению российских дипломатов по всему миру, назвав эти действия «глумлением над международным правом». Сегодня во второй половине дня по настоянию России должно состояться экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения нежелательных дипломатических последствий, вызванных применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.
Этим утром министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в гонке вооружений, но сделает всё необходимое для защиты своего суверенитета. Напряжённость между Великобританией и Россией возросла после того, как глава правительственной лаборатории «Портон-Даун» рассказал Sky News, что он не может подтвердить, что источником происхождения этого нервно-паралитического вещества была Россия.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России:Подчеркну: продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия.
Не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет и независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные британскими властями фотографии подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии имеют ряд нестыковок.
Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о достижении определённого прогресса в обсуждении заключения нового договора, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал The New York Times, в котором неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации президента США Дональда Трампа ему противодействовать.
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал выводы властей Великобритании, что подозреваемые по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери являются российскими гражданами.
Представители разведок соглашения Five Eyes, в которое входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, договорились сотрудничать в блокировании иностранного вмешательства в свои демократические процессы.
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что подготовительный орган Совета ЕС одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.