Sky News: на подозрения Лондона Лавров дал «привычно резкий» ответ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал британские СМИ и политиков. Он назвал попытки связать Москву с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «пропагандой, нагнетанием истерики и истерии», передаёт Sky News. Как отмечает корреспондент телеканала, столь резкие заявления весьма характерны для ведущего российского дипломата.

С нами на связи из Москвы корреспондент Sky News Диана Магней, чтобы рассказать нам о реакции в России. Диана, они выражают серьёзное разочарование и гнев из-за подозрений, звучащих в их адрес.

ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Официальные представители, несомненно, так и реагируют. Мы впервые услышали реакцию министра иностранных дел Сергея Лаврова. В настоящий момент он находится с визитом в Эфиопии, но очевидно, что ему удалось посмотреть некоторые репортажи по теме. И он очень коротко прокомментировал то, что увидел. Давайте послушаем.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Нас обвиняют не только в этом, но во всём, что, по мнению наших западных партнёров, происходит не так на этой планете. Что касается конкретного вопроса, который вы задали, мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где ваши коллеги, с очень серьёзными лицами, пафосом, говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда. Это несерьёзно. Опять чистой воды пропаганда, нагнетание истерики и истерии.

ДИАНА МАГНЕЙ: Типично резкий ответ министра иностранных дел. Подобные выражения он постоянно использует, отвечая на обвинения о российском вмешательстве в американские выборы.

Он также упомянул очевидные параллели, которые британская пресса проводит между этим делом и смертью Александра Литвиненко. Он заявляет, что в этом случае выводы были необоснованными.

Разумеется, в результате судебного следствия Оуэна было установлено, что эта операция, как считается, проводилась ФСБ, возможно, с одобрения российского президента Владимира Путина и тогдашнего главы ФСБ.

Господин Лавров заявил, что если Британии понадобится помощь, то её можно предоставить при обращении через необходимые каналы. Но это похоже на те заявления, которые мы слышим на протяжении всей недели. Это похоже на заявления, которые мы слышим в ответ на многие обвинения, предъявляемые России международным сообществом.

Идея, что Россия предоставит помощь расследованию и следствию, которое проводят британцы, учитывая что, действительно, вину возлагают на Кремль, выглядит притянутой за уши. Но я думаю, довольно интересно, что в последние несколько дней — и сегодня это слышалось в словах британского министра внутренних дел Эмбер Радд — чувствуется, что они (британские власти. — ИноТВ) решили смягчить тон — как, наверное, русским бы и хотелось, — пока у них не появятся более конкретные доказательства.

Фактически именно в этом заключается смысл российской позиции: «Не выходите и не выдвигайте обвинения против нас, если вам нечем подтвердить ваши слова».

Ясно. С нами на связи из Москвы была Диана Магней.

Дата выхода в эфир 09 марта 2018 года.