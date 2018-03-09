Daily Mirror: Тереза Мэй собирается наказать Россию за отравление Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует ввести санкции против союзников Владимира Путина и разместить большее количество войск и самолётов в Восточной Европе в ответ на отравление бывшего российского двойного агента, сообщает Daily Mirror. Как утверждает издание, ходят слухи, что Великобритания может даже изгнать российского посла, если окажется, что за этим нападением стоит Россия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует ввести санкции против союзников Владимира Путина и разместить большее количество войск и самолётов в Восточной Европе в ответ на отравление бывшего российского двойного агента, сообщает Daily Mirror.

Ожидается, что премьер-министр страны в течение нескольких дней объявит Россию «главной подозреваемой» в покушении на убийство Сергея Скрипаля, отмечает британский таблоид.

Правительство Великобритании и следователи пока что публично не обвиняли Россию. В России же опровергли утверждения о том, что страна причастна к нападению, совершённому в воскресенье.

В настоящее время сообщается, что Тереза Мэй готовит «полный спектр» ответных мер за удар по бывшему шпиону на фоне подозрений, что яд был разработан в российской лаборатории и контрабандой прибыл в Великобританию.

Она планирует ответ, который будет включать в себя размещение в долгосрочной перспективе большего количества британских солдат и истребителей в Восточной Европе вблизи российской границы, а также намерена дать импульс для укрепления НАТО, сообщает Daily Mirror, ссылаясь на издание The Sun, которое цитирует неназванные источники из британского правительства.

Мэй также планирует выдворить из страны высокопоставленных российских дипломатов и шпионов и выпустить совместное с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявление с осуждением этих действий.

Как утверждает издание, ходят слухи, что Великобритания может изгнать российского посла, если окажется, что за этим нападением стоит Россия.

Как сообщает источник, другие ответные меры заключаются в замораживании счетов и ограничении передвижения друзей президента России, у которых есть финансовые интересы в Лондоне и Европе.

«Мы сделаем то, что уместно, мы сделаем всё, что будет правильно, если будет доказано, что произошедшее было санкционировано государством. Но давайте дадим полиции время и пространство для расследования», — ответила Мэй на вопрос о том, может ли посол России быть изгнан из Великобритании, если будет доказано, что Россия причастна к случившемуся.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предупреждения Великобритании о введении ответных мер пропагандой и обвинил британское правительство в том, что оно «нагнетает истерику», пишет издание.

«Мы находимся в состоянии новой, обостряющейся холодной войны с Россией, — заявил старший министр правительства Великобритании. — Мы должны полностью пересмотреть нашу позицию, чтобы отразить это».

«Это всё нацелено на ослабление Запада, поэтому мы должны изменить психологию и заставить Путина выглядеть слабым», — добавил он.

Выступая в четверг в палате общин, министр внутренних дел Эмбер Радд, которая в пятницу побывала в Солсбери, назвала покушение на убийство «наглым и безрассудным» актом.

Сэр Эдвард Ли назвал случившееся «наглым актом войны», если будет подтверждено, что за этим стоит Россия.

Лавров заявил журналистам, что российская сторона не получила ни одного факта и никаких конкретных доказательств, сообщает Daily Mirror.

«Что касается вопроса, который вы задали, мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьёзными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьёзно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики», — отметил глава МИД России.

«Такие вопросы, если есть заинтересованность в нашем содействии расследованию, если искренне нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас есть соответствующие данные», — добавил он, подчеркнув, что для серьёзного диалога необходимо «обращаться профессионально по имеющимся каналам по линии правоохранительных органов».