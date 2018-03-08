Independent: британская полиция подтвердила отравление Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Полиция Великобритании подтвердила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль подвергся воздействию нервно-паралитического отравляющего вещества, сообщает The Independent. Впрочем, как отмечает британское издание, глава антитеррористического подразделения не стал называть субстанцию, которую использовали преступники.

Полиция Великобритании подтвердила, что «бывший российский шпион» Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического отравляющего вещества, сообщает британская газета The Independent.

«Мы рассматриваем произошедшее как покушение на убийство с применением нервно-паралитического отравляющего вещества», — заявил глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули.

По его словам, в настоящее время бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии.

«Вдобавок ко всему, к сожалению, офицер полиции, который был одним из первых, кто прибыл на место происшествия по вызову, сейчас также находится в тяжёлом состоянии в больнице», — добавил глава антитеррористического подразделения.

Пострадавший полицейский подвергся воздействию того же нервно-паралитического отравляющего вещества, заверили ведущие дело следователи.

Как отмечает The Independent, глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули не стал называть вещество, которое использовали преступники.

«Мы полагаем, что на двух человек, которые изначально почувствовали себя плохо, напали преднамеренно, — подчеркнул Марк Роули. — Наша задача теперь установить, кто стоял за этим и зачем они совершили нападение. Для этого в нашем распоряжении есть сотни детективов, криминалистов, аналитиков и сотрудников разведслужб, которые будут работать над этим делом 24 часа в сутки».