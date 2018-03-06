Sky News: инцидент с экс-агентом ГРУ рискует отравить отношения между Лондоном и Москвой

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осуждённый за шпионаж в пользу Великобритании, находится в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, сообщает Sky News. Как отмечает канал, в случае если британским следователям удастся обнаружить в этом деле «руку Кремля», это может серьёзно навредить и так прохладным отношениям между Москвой и Лондоном.

Добро пожаловать на Sky News. Сергея Скрипаля признали виновным в передаче российских государственных секретов Великобритании. Сюда он попал восемь лет назад в результате обмена шпионами, а сейчас он находится в больнице в критическом состоянии. Его и его спутницу нашли без сознания, как предполагается, после отравления неизвестным веществом. Место в Солсбери, где его нашли, оцеплено, и сейчас проводится его обеззараживание. Итальянский ресторан в центре города также закрыт. Старший корреспондент Sky News Йен Вудс расскажет нам последние новости.

Два пациента находятся в критическом состоянии в больнице в Солсбери. Полиция пытается установить, было ли отравление попыткой убить бывшего российского шпиона и есть ли в этом инциденте вообще состав преступления. Хотя в полиции не подтвердили личности пациентов, один из них — это Сергей Скрипаль, полковник российской армии, арестованный в 2004 году за шпионаж в пользу Великобритании. Его обвинили в измене: предполагается, что MI6 заплатила ему за то, что он раскрыл личности агентов, работавших на Западе.

Российский военный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Но в 2010 году Скрипаль стал участником масштабного обмена шпионами, который состоялся в австрийском аэропорту, где он и ещё четверо россиян, осуждённых за шпионаж, были обменены на российских агентов, задержанных в США. Скрипалю разрешили переехать в Великобританию. 66-летний россиянин, как казалось, вёл спокойный образ жизни вплоть до воскресенья, когда он и женщина примерно вдвое младше него были найдены без сознания на скамейке в Солсбери.

КРЭЙГ ХОЛДЕН, временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции графства Уилтшир: У этих людей, которые, как мы считаем, были знакомы, не было никаких физических повреждений. Их доставили в окружную больницу Солсбери. На данный момент они проходят лечение от предполагаемого отравления неизвестным веществом… Это происшествие пока не классифицировано как дело, имеющее отношение к борьбе с терроризмом, и мы призываем воздержаться от любых спекуляций. Тем не менее я должен подчеркнуть, что мы не исключаем никаких версий и продолжаем расследование.

Больнице в Солсбери пришлось принять меры предосторожности, на случай если отравление неизвестным веществом, от которого серьёзно пострадали два человека, коснулось и других пациентов. Если Сергея Скрипаля отравили, то возникает вопрос о том, имеет ли отношение к этому делу Кремль, учитывая, что в 2006 году с помощью радиоактивного полония был убит российский перебежчик Александр Литвиненко. Несмотря на многочисленные запросы, российское правительство отказало Великобритании в экстрадиции главных подозреваемых. Этот инцидент также отравил отношения между Москвой и Лондоном, которые от этого так никогда и не оправились.

НАЙДЖЕЛ УЭСТ, эксперт по истории спецслужб: Мне кажется практически невероятным, чтобы вмешательство российского убийцы было осуществлено без чётко выраженного разрешения Путина. Более того, Путин осведомит или, возможно, уже осведомил об этом ФСБ и СВР. Это сигнал другим людям — перебежчикам и тем, кто задумывался о том, чтобы предать Rodyna, родину, — о том, что с ними произойдёт.

Полиция открыла новое дело. Это расследование, которое пока что никак не связано (с Литвиненко. — ИноТВ) и в ходе которого пока не добыто никаких улик, может привести к ещё большей напряжённости в отношениях.

Йен Вудс, Sky News.

Дата выхода в эфир 06 марта 2018 года.