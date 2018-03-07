Channel 4: Джонсон не исключил бойкота ЧМ-18 — если в отравлении Скрипаля найдут «руку Кремля»

Лондон может объявить бойкот ЧМ-18, если британские следователи обнаружат «российский след» в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Channel 4 News со ссылкой на слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Тем не менее политик оговорился, что речь идёт не о британской сборной, а только о правительстве. Такая двусмысленность формулировок вызвала недовольство некоторых депутатов, призвавших Джонсона ответственнее относиться к своим заявлениям.

МАЙКЛ КРИК, корреспондент Channel 4 News: Похоже, что в ближайшие дни отношения между Россией и Великобританией станут холоднее, чем когда-либо за многие последние десятилетия. Тереза Мэй сегодня днём провела полномасштабное заседание Совета национальной безопасности, а вечером российское посольство выпустило своё второе заявление в ответ на слова Бориса Джонсона, обвинив его в том, что он считает, будто расследование уже окончено и найдены доказательства вины России. Там говорится: кажется, будто уже написан сценарий новой антироссийской кампании.

Но, честно говоря, представители, пожалуй, всех фракций политического сообщества в британском парламенте придерживаются мнения, что, наверно, слишком долгое время Великобритания очень мягко относилась к Москве, закрывая глаза на её действия. Борис Джонсон сегодня чётко дал понять, что Великобритания примет серьёзные меры, если обнаружится, что Россия стоит за происшествием в Солсбери.

Но о чём может идти речь? К примеру, возможно, о новых экономических санкциях против России, Владимира Путина и его друзей из бизнеса. Проблема в том, что санкции нужно обсуждать с союзниками, а именно сейчас, вероятно, не лучшее время, чтобы обсуждать подобные вещи с Европейским союзом: идут переговоры по брекситу, а многие европейские государства зависят от России в поставках энергоресурсов.

Удивительно, но члены кабинета министров, похоже, не обсуждали полковника Скрипаля на своей еженедельной встрече, которая прошла сегодня утром. Также министрам было особенно нечего сказать и после неё.

МАЙКЛ КРИК: Разве из-за всего этого Великобритания не выглядит невероятно бессильной, испугавшейся Путина, того, что он может сделать, будто бы она даёт ему лицензию на убийство?

ГЭВИН УИЛЬЯМСОН, министр обороны: (Не отвечает.)

МЭТТ ХЭНКОК, министр культуры: Боюсь, что не могу ответить на ваши вопросы.

МАЙКЛ КРИК: Что мы можем сделать?

МЭТТ ХЭНКОК: Но я уверен, что члены парламента очень скоро смогут задать вопросы правительству.

А Борис Джонсон, пытаясь не спешить с суждениями, сказал парламентариям, что правительство уже даёт полномасштабный ответ, по его словам, на военные шаги, которые Россия предприняла в недавнем прошлом.

БОРИС ДЖОНСОН, министр иностранных дел Великобритании: Хотя сейчас я и не показываю пальцем на кого-либо, поскольку мы не можем показывать пальцем, как сказал господин спикер, но я хочу сказать правительствам по всему миру, что ни одна попытка забрать жизнь невиновного человека на территории Великобритании не обойдётся без санкций или без наказания.

Однако несколько членов парламента вспомнили о 14 подозрительных смертях, которые были связаны с Москвой.

ИВЕТТ КУПЕР, председатель комитета по внутренним делам Великобритании: Есть серьёзные вопросы по поводу того, было ли полицейское расследование достаточно тщательным. Будет ли он (Борис Джонсон. — ИноТВ), с учётом его слов, срочно обсуждать с министром внутренних дел вопрос открытия расследования этих 14 дел по линии Национального агентства по борьбе с преступностью или же по линии полиции?

Несколько консерваторов расценили это как слабость британских властей.

РОБЕРТ СИЛИ, депутат Консервативной партии от острова Уайт: Они не воспринимают это всерьёз. Как будто мы вообще не хотим заниматься расследованием, как будто мы предпочли отвернуться. И я считаю, что мы совершаем серьёзную ошибку. Мы должны действовать по-умному: нужно не только грозить русским пальцем, «замахиваться на них палкой» и порицать их. Нужно работать над тем, чтобы выяснить, что задумали русские, и противодействовать этому. Кроме того, нужна серьёзная внешняя политика.

Представитель Владимира Путина предложил помощь в расследовании. Тем не менее в Москве заявление Бориса Джонсона в палате общин назвали «дикостью». Андрей Луговой, один из подозреваемых в отравлении Александра Литвиненко, назвал инцидент «пропагандистской уткой».

Российское посольство в Лондоне обвинило британские СМИ в «антироссийском очернительстве», заявив, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к делу полковника Скрипаля и его дочери.

А в самой России — шоу дельфинов в честь 100 дней, оставшихся до открытия чемпионата мира по футболу. И Борис Джонсон, судя по всему, сначала собирался заявить, что Великобритания не исключает бойкота турнира.

БОРИС ДЖОНСОН: Что касается чемпионата мира, который пройдёт этим летом, в июле, то очень сложно представить, чтобы Великобритания приняла в нём участие как ни в чём не бывало.

Однако он имел в виду участие в нём правительства, и его помощник позднее уточнил, что речь не идёт о британской сборной.

КРИС БРАЙЯНТ, депутат Лейбористской партии от округа Рондда: Я думаю, что нам нужна последовательная и чёткая позиция. Нельзя просто так экспромтом вбрасывать идеи, а затем давать задний ход. Таким образом Борис Джонсон наносит огромный ущерб нашим отношениям с Российской Федерацией. Я хочу, чтобы у нас с ними были хорошие отношения. Я считаю, что и Путин, и Лавров, и вся его команда с уважением относятся к чёткому и последовательному курсу, а также к угрозам, которые подкрепляются делом.

Вне зависимости от того, что станет известно о деле Скрипаля, совместное сообщение партий министрам звучит как «давайте с Путиным пожёстче».

Дата выхода в эфир 07 марта 2018 года.