Sky News: Лавров обвинил Лондон в отказе от международных правил и приличий

Во времена холодной войны существовали определённые правила, однако теперь Великобритания и её союзники «отбросили все приличия», заявил министр иностранных дел России на пресс-конференции в Москве. Как утверждает британский телеканал Sky News, жёсткая риторика Лаврова «заполняет пустоту», пока Лондон и ОЗХО расследуют дело об отравлении в Солсбери.

Добрый день! Министр иностранных дел России заявил, что в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери могла быть заинтересована Великобритания, поскольку правительство не справляется с проведением брексита. Менее часа назад Сергей Лавров также высказал предположение, что к инциденту может быть причастна американская разведка, и обвинил Соединённое Королевство и другие страны Запада в том, что те, цитирую, «играют в детские игры». По его словам, правила, которые действовали во времена холодной войны, теперь отброшены.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Есть и другие объяснения, помимо тех, о которых говорят наши западные коллеги, заявляя, что только российский след может быть принят в качестве единственной правдоподобной версии. Некоторые эксперты говорят, что это может быть вполне выгодно американским* спецслужбам. Это может быть выгодно и британскому правительству, которое оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, на которых они обеспечат брексит. Может быть целый ряд причин, и отметать их нельзя. Серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают.



На прямой связи из Москвы корреспондент Sky Лиза Холланд. Лиза, сегодня утром мы услышали от Лаврова очень резкую риторику…



ЛИЗА ХОЛЛАНД, корреспондент Sky News: Слова Сергея Лаврова прозвучали в Москве, где он провёл встречу со своим коллегой из Бангладеш. Многое из того, что он сказал, мы слышали и раньше. Например, говорилось о том, что за отравлением может стоять Британия или даже кто-то из её союзников, например, Соединённые Штаты. Отмечалось, что недалеко от Солсбери находится лаборатория «Портон-Даун», а также высказывалось предположение о том, что это мог быть тактический ход британского правительства, направленный на отвлечение внимания от дилеммы брексита, ведь переговоры по брекситу пошли не совсем так, как хотела Британия. Всё это мы слышали и раньше.



Но одно высказывание, по-моему, довольно интересно. Сергей Лавров заявил: «В холодную войну были какие-то правила, а теперь Великобритания и Соединённые Штаты все приличия отбросили». По его словам, эти страны играют в «детские игры». Интересно, что он, по сути, обвиняет Британию в том, что та не играет по международным правилам. Под этим он, конечно же, подразумевает, что Британия не сотрудничает с русскими, не предоставила России никакого доступа к расследованию и, более того, никакого доступа к Юлии Скрипаль. Мы знаем, что русских уведомили о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, что оно уже не критическое, а стабильное. Но, помимо этого, они попросили, чтобы к Юлии Скрипаль допустили консула, и, насколько мы можем понять, решения на этот счёт ещё не было принято.



Итак, поскольку сегодня и на выходных ничего конкретного не произошло, русские заполняют эту пустоту заявлениями о том, что Британия не играет по международным правилам и не отвечает на вопросы России, адресованные не только правительству Соединённого Королевства, но и Организации по запрещению химического оружия, которая сейчас выясняет, что же именно произошло в Солсбери месяц назад.



Спасибо, Лиза.



Дата выхода в эфир 02 апреля 2018 года.



* Такой перевод приводит Sky News. В действительности Сергей Лавров заявил: «Это может быть вполне выгодно и британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство» (прим. RT).