Американский дипломат: дипломатический обмен с Россией поставил США в невыгодное положение

Президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас осудил высылку США российских дипломатов, так как «предсказуемые» ответные меры со стороны России поставили Белый дом в невыгодное положение. В эфире CNN Хаас заявил, что ответные меры стоило выбрать в экономической сфере, чтобы Москва не смогла отреагировать зеркально.

Ричард, во время холодной войны вам было уже достаточно лет, вы помните, как это было. Есть очень хорошее выражение, не могу вспомнить, кому оно принадлежит: это своего рода очень старомодные ответные меры, в них нет смысла. Они ставят США в невыгодное положение, потому что Россия высылает тех немногих западных сотрудников разведки, которые работали в стране. При этом США и западные страны — открытые общества, где намного проще вербовать людей и добывать информацию, зачем ставить себя в такие условия?



РИЧАРД ХААС, президент Совета по международным отношениям: В теории мы верно поступили, приняв ответные действия и присоединившись к союзникам. Но на практике оказалось неверным шагом. Было абсолютно предсказуемо, что, как только мы выдворим 60 дипломатов, они ответят тем же. Так что же нам делать сейчас?



Они спровоцировали наши действия, совершив покушение на убийство двух человек в Великобритании. Я бы предпочёл подход, который они бы не смогли копировать, например, атаковать их экономически. Обратить свой взор на определённые финансовые учреждения и способность России действовать в рамках западной финансовой системы. Это было бы асимметричным ответом, они бы не смогли ответить нам тем же.



Сейчас вопрос состоит в том, что же нам делать дальше? Я недавно был в Москве, и сейчас нет практически никаких взаимоотношений между США и Россией, нет дипломатов, уже пять лет в Москву с визитом не приезжала делегация конгресса. Нам нужны более содержательные отношения. Сейчас взаимоотношения США и России менее содержательны, чем в худший период холодной войны. Я не думаю, что высылки дипломатов, вне зависимости от того, пропорциональные они или нет, послужат интересам обеих сторон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 01 апреля 2018 года.