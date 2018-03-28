NYT: новый кризис между Западом и Россией опасен своей непредсказуемостью

Новый этап обострения отношений между западными странами и Москвой стал очередным напоминанием о холодной войне, пишет The New York Times. Однако, по мнению опрошенных изданием экспертов, всё обстоит гораздо хуже, потому что текущая ситуация может иметь ещё более непредсказуемые последствия.

Высылка заметного числа российских дипломатов из США и ряда европейских стран вновь подняла вопрос: неужели мир возвращается в состояние холодной войны? По мнению некоторых экспертов, всё обстоит гораздо хуже, потому что текущая ситуация «ещё более непредсказуема», пишет The New York Times.

Несмотря на всю напряжённость, опосредованные конфликты и риск ядерной войны, которыми были пронизаны отношения между Москвой и Западом на протяжении десятилетий, они имели примерное представление, чего им стоит ожидать. В определённой степени каждая из сторон верила, что другая будет действовать разумно и предсказуемо, утверждает издание.

На фоне нынешних непростых отношений России с остальным миром, которые лишь обострились после отравления экс-агента спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери, дипломатический климат времён холодной войны выглядит «обнадёживающим». Такое мнение в интервью американской газете высказывает историк Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.

Он напоминает о периоде «парализующего недоверия», последовавшем за Октябрьской революцией 1917 года. На его взгляд, аналогии с сегодняшними событиями и их объяснение нужно искать не в холодной войне, а в правлении большевистского режима, который «регулярно устранял оппонентов за рубежом».

В отличие от большевиков современные российские власти не заинтересованы в распространении новой идеологии или мировой революции. Но путинская Россия «стала революционным режимом в деле международных отношений», полагает Курилла.

С точки зрения Кремля, именно США первыми нарушили нормы, когда в 2002 году президент Джордж Буш — младший вышел из важного соглашения времён холодной войны, Договора о противоракетной обороне. Россию не устраивают возникшие с тех пор правила миропорядка, господствующую роль в котором исполняет Америка, и она «хочет их изменить», считает историк.

В то же время существует одно правило, которому Россия следует неизменно, — это принцип взаимности. И Кремль ясно дал понять, что после оценки ущерба, нанесённого его дипломатическому корпусу, он ответит выдворением западных послов.

Между тем последние годы Россия неоднократно «попирала международные нормы». Самый примечательный случай — «аннексия Крыма, которая стала первым с 1945 года случаем перекраивания европейских границ силой», подчёркивает издание.

Отравление Скрипаля также было «первым боевым использованием нервно-паралитического вещества в Европе со времён Второй мировой». По крайне мере, со слов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк признаётся, что нападение на Скрипаля её озадачило. Она рассчитывала, что во время нового президентского срока Путин «откажется от дестабилизации».

Возможно, по её словам, российский президент «непредсказуем», но обычно он следует своей собственной логике. «Путин занимается подрывной деятельностью не ради смеха, а потому, что он Путин, и потому, что он может», — уверена Лийк.

Каждый раз, когда Россию обвиняли в причастности к тому иному событию — захвату правительственных зданий в Крыму или крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе,— Москва отвечала «сочетанием из жалости к себе, яростных отрицаний и вычурных теорий заговора, которые перекладывали вину на других», отмечает The New York Times.

Бывший британский посол в Москве Йен Бонд считает, что из-за частых «неправдоподобных возражений» Россия стала напоминать «мальчика, кричавшего «Волки!». «Если вы будете постоянно выдвигать безумные теории заговора, в конце концов люди начнут спрашивать, а не являются ли ваши слова очередным безумным российским отрицанием», — рассуждает он.

Бонд также заявляет, что в годы холодной войны даже при враждебных действиях дипломатические отношения оставались относительно спокойными и упорядоченными. Но теперь всё изменилось, уверен экс-посол. Он обращает внимание на то, как российское посольство в Лондоне и МИД публикуют заявления и сообщения в Twitter, в которых насмехаются над Великобританией как над беспомощной, утратившей былое величие империей и презрительно относятся к отравлению в Солсбери, говоря о нём: «так называемое дело Сергея Скрипаля».

«Путин не пытается разжечь мировую революцию, но он — великий подрыватель», — убеждён Бонд. По его словам, российский президент «упивается тем, что застаёт иностранные правительства врасплох, пренебрегая установленными нормами».

И всё же, несмотря на «непредсказуемость при Путине», вероятность самого пугающего аспекта холодной войны — ядерного конфликта между Россией и Западом, — по всей видимости, остаётся на прежнем уровне. Обе стороны продолжают соблюдать ключевые договоры о контроле над вооружением, заключённые в 70-е годы прошлого столетия, заключает The New York Times.