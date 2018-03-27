Министр обороны Британии: терпение мира в отношении Путина подходит к концу

Тот факт, что НАТО и ЕС поддержали версию Лондона об отравлении Сергея Скрипаля, шлёт Кремлю «чрезвычайно мощный сигнал», считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, тем самым мир даёт понять российским властям, что его терпение на исходе, сообщает Sky News.

Кремль пытается вбить клин между Лондоном и его союзниками. С таким заявлением во время визита в Эстонию выступил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. При этом, по словам политика, «всеобщая поддержка» Великобритании сама по себе стала «поражением для Владимира Путина», передаёт Sky News.

«Терпение мира в отношении президента Путина и его действий на исходе. И тот факт, что страны из всего альянса НАТО, из всего Евросоюза поддержали Соединённое Королевство… На самом деле я считаю, что это лучший ответ, который у нас мог быть», — подчеркнул министр.

«Их (российских властей. — ИноТВ) намерение, их цель — сеять раздор. И то, что мы наблюдаем, как мир объединяется вокруг британской позиции, само по себе является великой победой и шлёт невероятно мощный сигнал Кремлю и президенту Путину», — добавил Уильямсон.

Как отмечает Sky News, глава Минобороны Великобритании — один из самых ярых обличителей «причастности» Москвы к отравлению экс-агента спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Ранее на вопрос о том, как Кремлю следует реагировать на высылку из Соединённого Королевства 23 дипломатов, Уильямсон ответил, что Россия должна «уйти и заткнуться».

Ранее 27 лидеров ЕС единодушно поддержали версию Лондона, что ответственность за атаку в Солсбери должны нести российские власти. Посол европейской организации был отозван в Брюссель для консультаций, напоминает британский телеканал.