Sky News: Польша и страны Прибалтики «вызвали на ковёр» российских послов

Министерства иностранных дел четырёх стран Восточной Европы вызвали российских послов в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает Sky News. Как отмечает корреспондент британского телеканала, суть состоявшихся разговоров пока неизвестна, однако подобные шаги похожи на «единую реакцию Евросоюза», о которой мечтал Лондон.

Новость этого утра: послы России в Латвии, Литве, Эстонии и Польше вызваны в министерства иностранных дел этих стран. Предполагалось, что некоторые другие европейские государства, по примеру Великобритании, также примут решение о выдворении российских дипломатов в ответ на атаку с применением нервно-паралитического вещества. Подробности узнаем у корреспондента Sky в Европе Марка Стоуна.



Итак, мы видим какие-то дипломатические шаги, Марк. Что нам известно?



МАРК СТОУН, корреспондент Sky News: Да, эти страны, о которых вы только что говорили: Польша, Латвия, Литва и Эстония, — все они были упомянуты в конце прошлой недели, на саммите ЕС в Брюсселе, как страны, рассматривающие возможность принятия конкретных мер в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери.



На прошлой неделе высказывалось предположение, что так же поступят и некоторые другие страны. Упоминалась Франция, и не только. Возможно, их меры ещё последуют. И на самом деле мы пока не знаем, о чём именно говорили эти четыре страны с российскими послами, которых они отозвали. Но похоже, что это первый шаг к единой реакции Евросоюза, на которую надеялась Великобритания.



Великобритания хотела лишь единой реакции в форме жёстких заявлений. Всё, что сверх этого, рассматривалось как значительный бонус. И то, что эти страны Восточной Европы рассматривают возможность дальнейших мер — а эти меры, очевидно, начинаются с отзыва российских послов, — Соединённое Королевство расценит положительно. Мы ожидаем информации о том, какие беседы были проведены с этими послами и последуют ли этому примеру другие страны.



Что касается реакции Кремля, его официальный представитель очень коротко ответил, что они не получали никаких официальных сообщений о сути разговоров в этих четырёх странах и что ответ Москвы будет основан на принципе взаимности. То есть мы можем ожидать таких же мер.



Но на протяжении всей этой истории Великобритания недвусмысленно давала понять, что ей нужна единая реакция. Предполагается, что Соединённое Королевство вместе со своими союзниками пытается уничтожить то, что оно считает российской шпионской сетью по всему континенту. Вот почему из Великобритании были выдворены дипломаты, то есть шпионы, выдававшие себя за дипломатов. И мы знаем, что Ирландия подумывала о том, чтобы поступить так же. И ещё эти четыре страны, а может быть, не только они.



Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своей речи рассказал о том, чего он хочет. А хочет он единой реакции всего континента.



ГЭВИН УИЛЬЯМСОН, министр обороны Великобритании: Действия президента Путина направлены на то, чтобы вбивать клинья, вносить раскол в отношения союзников. Лучший способ противостоять этому — проявление полного и тотального единства. Прочность этого альянса, оборонительного альянса, который они рассматривают как величайший барьер для своей экспансии, имеет важнейшее значение для противостояния любым актам агрессии президента Путина, в любой форме.



МАРК СТОУН: Итак, повторюсь, посмотрим, что будет дальше с российскими послами в их посольствах в этих четырёх странах Восточной Европы. Посмотрим, что за этим последует.



Дата выхода в эфир 26 марта 2018 года.