CNN: Москва грозит сравнять с Лондоном дипломатический счёт

Москва заявила, что штат британских дипломатов в России должен быть сокращён, чтобы сравняться со штатом российских дипломатов в Великобритании, сообщает CNN. Как поведал корреспондент канала Мэтью Чанс, российская сторона считает, что у Лондона в России 50 «лишних» людей, а это значит, что Москва, ранее уже выдворившая 23 британца, может повторить эту процедуру.

Москва заявила, что Великобритания должна сократить своё дипломатическое присутствие в России таким образом, чтобы количество британских дипломатов в России соответствовало количеству российских в Британии. Ранее Россия выдворила дипломатов из Соединённого Королевства и ещё более 20 стран в ответ на высылку российских дипломатов из этих стран.



Как известно, всё началось с отравления на английской территории бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Британия обвиняет в нём Россию, но Москва свою вину отрицает. Великобритания также заявила, что рассмотрит запрос России о предоставлении ей доступа к дочери Скрипаля, которая, по некоторым признакам, идёт на поправку. Сам же бывший шпион остаётся в критическом состоянии.



Тем временем представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что ведомство в настоящий момент рассматривает возможные последствия просьбы Москвы о сокращении своего московского штата. Чуть ранее об этом дипломатическом конфликте между Россией и Соединённым Королевством нам рассказал Мэтью Чанс.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Российская сторона заявила, что желает паритета между дипломатической миссией России в Соединённом Королевстве и британской миссией здесь, в Москве. По их словам, это означает, что у Британии в этой стране 50 «лишних» человек; 23 из них уже были высланы, так что получается, что покинуть Россию, возможно, придётся ещё 27. Вместе с тем мы будем прояснять этот момент в течение ближайших дней — сейчас выходные, и люди с нами разговаривать пока не хотят.



Как бы то ни было, весь этот вопрос уже перерос в масштабную конфронтацию не просто между Британией и Москвой, а между Москвой и остальным миром — ну, или во всяком случае значительной его частью, в основном представленной Западом. Есть надежда, что это заставит Россию изменить своё поведение, но высказываются и опасения, что всё это лишь вызовет у Москвы враждебность и приведёт к ещё более глубокой конфронтации.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 31 марта 2018 года.