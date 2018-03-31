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Der Tagesspiegel: Берлин не в обиде на Москву за дипломатов — будущие отношения важнее

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Москва ответила Берлину и объявила персонами нон грата четырёх немецких дипломатов, сообщает Der Tagesspiegel. Несмотря на высылку коллег, глава МИД ФРГ и посол Германии в Российской Федерации дали, однако, понять, что Германия по-прежнему готова к диалогу с Россией и продолжит работу над «конструктивным будущим отношений» между двумя странами, отмечает издание.
Der Tagesspiegel: Берлин не в обиде на Москву за дипломатов — будущие отношения важнее
Reuters

Россия объявила персонами нон грата четырёх немецких дипломатов. Тем самым Москва отреагировала на высылку Берлином четырёх сотрудников посольства Российской Федерации в ФРГ, сообщает Der Tagesspiegel.

В Германии новость, пришедшая из России, однако, не стала ни для кого сюрпризом, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Кроме того, глава МИД ФРГ заверил, что, несмотря на выдворение немецких дипломатов, Германия по-прежнему «готова к диалогу с Россией» и продолжит работу над «конструктивным будущим отношений» между Берлином и Москвой.

В свою очередь, после визита в российский МИД посол ФРГ в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич также подчеркнул, что «Германия по-прежнему заинтересована в хороших отношениях с Россией».

Из-за событий в британском Солсбери российское правительство тем не менее должно «сделать всё для того, чтобы внести ясность в справедливые вопросы, которые до сих пор остаются без ответов», добавил немецкий посол.

Помимо Рюдигера фон Фрича, на ковёр МИД России вызвал послов Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и других европейских стран, уточняет Der Tagespiegel.

После покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля Соединённые Штаты и сразу несколько государств Европы в «беспрецедентной совместной акции» объявили персонами нон грата «представителей российских спецслужб с дипломатическими паспортами», напоминает немецкое издание.

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Der Tagesspiegel Германия Европа
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