Welt о «дипломатическом возмездии» Москвы: странам Запада воздастся по заслугам

Россия всё же предпочла «возмездие»: закрывает консульство США в Санкт-Петербурге и высылает как минимум 60 американских дипломатов, пишет Die Welt. Страны же ЕС — в первую очередь те, кто выдворяет одного или двух сотрудников российских дипломатических ведомств, — вполне могут рассчитывать на «гораздо более умеренную» реакцию Кремля. Например, к Берлину Москва, возможно, отнесётся иначе, чем к Варшаве или Вильнюсу, считает немецкое издание.

В скандале с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Москва всё же предпочла «возмездие». Консульство США в Санкт-Петербурге будет закрыто, а как минимум 60 американских дипломатов должны в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации, сообщает Die Welt.



То, что выбор Кремля пал на «историческую столицу России», неслучайно. Санкт-Петербург считается «воротами на Запад» — и этот символизм Вашингтон точно не упустит, считает немецкая газета.



Неслучайно и то, что первым на ковёр Министерство иностранных дел в Москве вызвало именно посла США Джона Хантсмана, чтобы сообщить о принятом решении. «Вашингтон намерен выслать больше россиян, чем все европейские страны, вместе взятые», — поясняет Die Welt.



По мнению издания, государства Европы — в первую очередь те, кто хочет выслать одного или двух российских дипломатов, — вполне могут рассчитывать на «гораздо более умеренную» реакцию Москвы. Всё будет зависеть от того, какие цели преследует Кремль в отношениях с европейскими странами.



«К Берлину Москва, возможно, отнесётся иначе, чем, например, к Варшаве или Вильнюсу», — рассуждает автор статьи. — Однако в лагере европейцев, которые выразили Великобритании свою солидарность, это может привести к очередному расколу, в чём Кремль сильно заинтересован».



В случае же с американцами потенциал для дальнейшего роста напряжённости налицо, подчёркивает Die Welt. Уже прошлым летом — тогда Россия и США в последний раз увлеклись высылкой дипломатов — Москва подумывала ввести ограничения против американских компаний, напоминает немецкое издание.



«Впрочем, возможности России перенести спор из сферы дипломатии в другие области невелики. В экономике Россия на порядок меньше завязана с Соединёнными Штатами, чем с Европой. О технологической зависимости Вашингтона от Москвы также не может идти речи. И вот тут Путину придётся задуматься, как далеко он готов зайти в споре с США», — резюмирует Die Welt.