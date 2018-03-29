Euronews: Скотленд-Ярд объявил, что дверь дома Скрипаля была отравлена «Новичком»

В расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери участвуют 250 следователей Скотленд-Ярда, которые обнаружили наибольшую концентрацию отравляющего вещества на входной двери его дома, передаёт Euronews. А глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что его ведомство уже насчитало 24 версии «абсурдного вранья» России по этому делу, включая «месть за попытку отравления Ивана Грозного».
Наибольшая установленная на настоящий момент концентрация отравляющего нервно-паралитического вещества, называемого «Новичок», имелась на входной двери дома Сергея Скрипаля. Россия, которая отрицает любое возможное вмешательство в это преступление, получила новую отповедь от главы британского внешнеполитического ведомства.
БОРИС ДЖОНСОН, министр иностранных дел Великобритании:Вначале они нам сказали, что это вещество «Новичок» никогда не существовало. Потом они нам сказали, что оно существовало, но все его запасы были уничтожены. А потом они сказали, что покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипаль — это месть за попытку отравления Ивана Грозного, которую предприняла Британия, и что мы сделали это, чтобы испортить чемпионат мира по футболу. В общей сложности наше министерство насчитало 24 различных версии их абсурдного вранья.
В расследовании покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии принимают участие 250 следователей. Уже опрошены свыше 500 свидетелей, которые могут пролить свет на то, что произошло в Солсбери.
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