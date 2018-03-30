CNN: в ответ на высылку дипломатов Россия принимает зеркальные меры

Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает консульство США в Санкт-Петербурге, что является зеркальной мерой в ответ на действия Соединённых Штатов, передаёт СNN. При этом в России отмечают, что оставляют за собой право предпринимать другие ответные меры, если другие страны, в частности США, предпримут дальнейшие действия против интересов России.

Добро пожаловать, меня зовут Хала Горани, и мы начинаем со срочной новости. Россия объявила о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге и высылке 60 американских дипломатов. И эта цифра должна звучать очень знакомо, потому что в точности соответствует числу российских дипломатов, которых выдворяют США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о данном шаге всего через несколько дней после того, как заявил, что США шантажировали страны по всему миру с целью добиться высылки ими российских дипломатов. Корреспонденты CNN Фил Блэк в прямом эфире из Москвы и Элиз Лэббот из Госдепартамента США.

Фил Блэк, мы знали, что Россия предпримет ответный шаг, и это произошло. Расскажите об этом подробнее.

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Всё верно, Хала. В России заявляют, что исходят из принципа зеркальности не только в отношении США, но и в отношении всех стран, которые последние дни принимают меры против России. Россия говорит, что будет отвечать зеркально, но особо отметила объявление ответных мер в адрес США, в частности. Как вы уже сказали, они высылают аналогичное количество дипломатов, закрывают консульство, в данном случае речь идёт о консульстве в Санкт-Петербурге. И всё это произойдёт достаточно быстро. Консульство в Санкт-Петербурге должно быть закрыто к концу месяца, а остальные 60 дипломатов должны будут покинуть страну до 5 апреля.

Важно отметить, что Россия решила действовать зеркально, а не усиливать меры, но отмечает, что оставляет за собой право предпринимать дальнейшие действия, если другие страны, в частности США, предпримут дальнейшие действия против интересов России.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 марта 2018 года.