Advance: задача Запада в деле Скрипаля — максимально изолировать Россию

Вслед за Великобританией о высылке российских дипломатов заявили США и европейские страны, однако это является лишь одним из этапов масштабной кампании против России. И, как пишет хорватское издание Advance, цель этой кампании изначально ясна: или максимально изолировать русских, или произвести в России смену режима.

После обвинения России в химической атаке на своей территории Великобритания выслала 23 российских дипломата. Как пишет Advance, уже тогда было понятно, что это на самом деле лишь увертюра к высылке российских дипломатов из западного мира и вопросом было только то, когда британские союзники совершат шаг в этом направлении и насколько он будет серьёзен.

И, как продолжает хорватское издание, ответ поступил, и он оказался масштабен. США сегодня объявили о высылке 60 российских дипломатов. Таким образом, Соединённые Штаты поддержали многочисленные европейские государства, которые приняли такое же решение, чтобы наказать Кремль за химическую атаку в Великобритании.

Однако, отмечает автор статьи, Великобритания так и не представила никаких доказательств, которые убедительно свидетельствовали бы против России и подтверждали российскую вину.

«Великобритания назвала виновного, и её союзники не были бы таковыми, если бы поставили под сомнение её вердикт. Итак, всё одно к одному складывается в масштабную кампанию против России. Цель этой кампании изначально ясна: или максимально изолировать русских, или каким-то образом произвести в России смену режима», — пишет автор статьи.

По его мнению, сейчас проходит лишь очередной раунд конфронтации, и следующий может оказаться ещё более тяжелым. Ни для кого не станет сюрпризом, если в недалёком будущем к российским официальным лицам начнут относиться как к международным террористам.

«Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил сегодня, что 14 стран вышлют российских дипломатов, в том числе Германия и Франция. К ним также присоединились Украина и Канада. И это только начало. Стоит ожидать, что уже завтра или на этой неделе их примеру последуют другие страны Европейского союза», — пишет Advance.

Для этой масштабной скоординированной акции существует сразу несколько политических причин, среди которых доминирует желание обуздать и изолировать Россию. Как продолжает автор статьи, на следующем этапе можно ожидать большего давления вокруг чемпионата мира по футболу, который в этом году должен пройти в России, однако ещё больше критики достанется проекту, который очень мешает США, — «Северному потоку — 2».

Если строительство новой ветки газопровода из России в Германию приравняют к предательству западной безопасности, Берлин, без всяких колебаний, уступит под давлением. Тогда нужно будет покупать американский сжиженый газ или сотрудничать с американскими союзниками, например с Катаром. Но чтобы получать этот газ в достаточном объёме, ему нужно рано или поздно пересечь территорию Сирии, а это уже сегодня проблематично.

«Справедливо утверждать, что доказательств российской вины в покушении на Сергея Скрипаля нет. Но смелость делать подобные заявления есть у некоторых политиков в Европе. Правда, вскоре подобную позицию назовут пророссийской пропагандой, за которую будут предусмотрены определённые санкции. В этом нет никаких сомнений. Мы являемся свидетелями конфликта, который обостряется день ото дня, хотя, возможно, ситуация ещё не так плоха, ведь пока страны обмениваются лишь высылкой дипломатов. Но в перспективе маячит взаимный обмен бомбами», — заключает хорватское издание.