24 канал: высылка российских дипломатов из Киева – шаг правильный, но запоздалый

Украина выдворяет из страны 13 российских дипломатов — и это решение абсолютно правильное, считают эксперты. Однако, как они рассказали «Телеканалу новин 24», этот шаг запоздалый, поскольку, по их мнению, Киев должен был официально разорвать все экономические и дипломатические отношения с Москвой ещё четыре года назад.

Украина солидарна с 14 странами, и наша страна указала на дверь российским дипломатам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Порошенко. По его словам, Украина не может не отреагировать на химическую атаку в британском Солсбери, жертвами которой стали российский экс-разведчик Скрипаль и его дочь. В МИД сообщили, что разглядели в дипломатах агентов российских спецслужб.

МАРЬЯНА БЕЦА, пресс-секретарь МИД: Приняли сегодня очень важное решение о выдворении 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались на Украине. Компетентные органы Украины назвали их людьми, которые больше работают как агенты спецслужб Российской Федерации.

Эксперты говорят, что разорвать дипломатические отношения с Россией Украина должна была ещё в начале вооружённой агрессии, поскольку оснований для этого было более чем достаточно.

МИХАИЛ БАСАРАБ, политолог: Когда Украина в условиях вооружённой агрессии со стороны Российской Федерации не разрывает дипломатические отношения, не желает деанонсировать большой договор, находится в других партёрских отношениях с Российской Федерацией, то таким образом Украина лишь поощряет гибридную агрессию со стороны Российской Федерации и способствует ей. Все остальные объяснения, что каким-то образом будут ограничиваться права украинских граждан, Украина не сможет должным образом защитить своих граждан, — это всё манипуляции.

Почему же Украина ранее не прекратила дипломатические отношения с агрессором? Одна из причин — коммерческая, объясняют эксперты.

БОГДАН ЯРЁМЕНКО, украинский дипломат: Именно политически коррумпированные соображения и помешали украинской власти принять принципиальные решения.

МИХАИЛ БАСАРАБ: Это результат последовательной неопределённой политики высшего военно-политического руководства Украины относительно государства-агрессора.

Выдворение шпионов, которые прикрывались дипломатической деятельностью, это хорошо, говорит глава профильного комитета Верховной рады Анна Гопко. Того, что сделано ранее, недостаточно.

АННА ГОПКО, глава комитета Верховной рады по иностранным делам: Очень хорошо, что украинский парламент принял закон, где признал Россию государством-агрессором, где чётко вся юридическая ответственность ложится на Россию. Также Верховная рада приняла постановление и обращение к кабмину — создать межведомственный орган, который подаст консолидированную претензию против Российской Федерации, в которой будут подсчитаны все экономические убытки, чтобы позже требовать компенсации в международных судах.

Но полностью обрывать все дипломатические отношения не стоит, уверена Гопко.

АННА ГОПКО: Ключевой наш посыл должен быть в том, что никто лучше Украины не сможет отстаивать наши национальные интересы.

Украинские дипломаты должны оставаться в России, чтобы помогать политзаключённым. Это позиция уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирины Геращенко.

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе: Высылка российских консулов означает высылку украинских, и наши политзаключённые в Российской Федерации останутся один на один с Мордором, без шанса пусть один раз в месяц увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку.

Богдан Ярёменко, бывший дипломат, называет такой подход непрофессиональным.

БОГДАН ЯРЁМЕНКО, бывший дипломат: Даже при полном разрыве дипломатических отношений необязательно разрываются консульские отношения. Если даже все отношения разрываются, есть возможность договориться о представлении интересов Украины третьей страной, то есть как раз интересы граждан пострадают меньше всего. И возможность оказывать им помощь в какой-то мере будет всегда.

Поэтому лишь после разрыва дипломатических отношений с Россией Украина на весь мир расскажет о проблемах. После этого Украина должна разорвать и экономические отношения, хотя это нужно было сделать ещё четыре года назад.

Марина Молько, Алексей Горбенко, 24-й канал.

Дата выхода в эфир 26 марта 2018 года.