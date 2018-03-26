Das Erste: немецкие политики критикуют высылку российских дипломатов

У правительства Германии нет никаких конкретных фактов и оснований для высылки российских дипломатов, отмечает корреспондент телеканала Das Erste. Именно поэтому решение Берлина вызывает критику со стороны разных партий, включая социал-демократов. Кроме того, европейская солидарность в данном случае весьма сомнительна, потому что решение выслать российских дипломатов поддержали далеко не все страны ЕС.

Обратимся к Юлии Криттиан в Берлине. Есть ли конкретные доказательства, подтолкнувшие Германию к этому шагу?

ЮЛИЯ КРИТТИАН, корреспондент Das Erste: Надо сказать открыто — абсолютно ясно: нет. Немецкий министр иностранных дел подчеркнул, что это решение не было принято необдуманно. Факты и улики действительно указывают на Россию. И он ещё раз отметил, что Россия к настоящему времени не ответила ни на один из открытых вопросов и отказывается внести ясность. Однако именно из-за того, что до сих пор невозможно предъявить никаких фактов, оппозиция активно критикует это решение. В Левой партии сегодня ещё раз сказали, что в данной ситуации без необходимости закручивается спираль напряжённости.

Известно ли что-нибудь о четырёх лицах в Германии, которых коснулось это решение?

ЮЛИЯ КРИТТИАН: По данным Süddeutsche Zeitung, речь идёт о четырёх дипломатах, в прошлом причастных к деятельности спецслужб. В этом смысле подходящим выглядит и заявление внешнеполитического ведомства о том, что высылка предпринимается в том числе на фоне последней кибератаки на правительственную сеть. Там также предполагают российский след. Так что это подходит к тому факту, что высылают именно сотрудников спецслужб.

Чего же ожидают от этого шага?

ЮЛИЯ КРИТТИАН: Министр иностранных дел совершенно ясно сказал, что это должен быть ясный знак солидарности. Однако критика звучит даже внутри СДПГ. Например, заместитель председателя фракции Мютцених назвал этот шаг чрезмерно поспешным. Он подчеркнул, что в этом участвуют только 14 государств ЕС, то есть далеко не все. По его словам, этот ясный знак солидарности, таким образом, существенно ослабляется.

Может ли дело дойти до дополнительных штрафных мер, например, экономических санкций?

ЮЛИЯ КРИТТИАН: Европейские санкции в отношении России уже действуют из-за тлеющего конфликта на востоке Украины, и даже там сейчас очень трудно сохранять полное единство. С резкой критикой выступает немецкая экономика, все президенты восточных земель, независимо от партии, требуют шагов по ослаблению санкций — Левая партия, АдГ. Поэтому, на мой взгляд, будет сложно в этом смысле ещё раз всем вместе ввести санкции на новом основании. В настоящее время это кажется мне, скорее, невероятным.

Большое спасибо Юлии Криттиан из Берлина.

Дата выхода в эфир 26 марта 2018 года.