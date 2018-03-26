112: забота о «политзаключенных» не даёт Киеву избавиться от российских дипломатов

По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, Киев не высылает российских дипломатов по примеру Запада, поскольку это может «навредить украинским политзаключённым». Она также отметила, что дипотношения между двумя странами сведены «к критическому минимуму» и в посольствах остаются лишь несколько рядовых дипломатов и консулы, которые оказывают консульскую поддержку украинским гражданам в России, передаёт «112 Украина».

Как рассказала первый вице-спикер парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы Ирина Геращенко, Киев не высылает российских дипломатов по примеру Европы, чтобы избежать ответных мер. По её словам, если бы Украина пошла на такие меры, это означало бы автоматическую высылку из России украинских консулов, наличие которых «крайне важно для украинских политзаключённых» , сообщает «112 Украина».

«Мне надоела «зрада» и непрофессионализм», — написала Геращенко на своей странице в Facebook. Она также отметила, что дипломатические отношения между Россией и Украиной давно сведены «к критическому минимуму»: послов уже давно нет, а в посольствах остаются лишь несколько рядовых дипломатов и консулы, поясняет «112 Украина».

«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключённые в РФ останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», — подчеркнула Геращенко. Она также напомнила, что в российских тюрьмах до сих пор находится ряд граждан Украины, в том числе Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб и другие, передаёт «112 Украина».

Накануне в западных СМИ появилась информация, что США и около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, «связанных со шпионскими сетями Москвы». А неделю назад были высланы российские дипломаты из Великобритании, поскольку Россия «проигнорировала требования Лондона предоставить пояснения по так называемому «делу Скрипаля», говорится в статье.