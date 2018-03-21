Euronews: высланные из Великобритании российские дипломаты вернулись в Москву

Правительственный самолёт Ил-96, который забрал из Лондона сотрудников российского посольства, приземлился в Москве. На его борту на родину вернулись 23 члена российской дипмиссии, которых Великобритания обвинила в «шпионской деятельности». Россия в ответ решила выслать 23 британских дипломата, а также приостановить работу Британского совета и консульства в Петербурге, передаёт Euronews.

Самолёт с высланными из Британии дипломатами, которых правительство Соединённого королевства объявило «нежелательными лицами», приземлился в Москве. О том, что 23 сотрудника дипмиссии, имеющие статус неприкосновенности, объявлены персонами нон грата, сообщила премьер-министр Мэй.

По её словам, это были не сотрудники внешнеполитического ведомства, а «работники разведки», имевшие дипломатический паспорт.

СУПРУГА ДИПЛОМАТА: Мы чувствуем гордость за нашу страну. Что в очередной раз мы всё-таки доказали свою невиновность.

Дипломатов доставили в аэропорт Стэнстед, где они поднялись на борт правительственного Ил-96, присланного за ними из России. Своё отношение к случившемуся выразил посол Александр Яковенко.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО, посол России: Масса ни на чём не основанных обвинений в наш адрес. Эта ситуация для Великобритании, постоянного члена Совета Безопасности ООН, не может быть приемлемой — но такова реальность британской внешней политики сегодня.

В качестве ответной меры было объявлено, что Россия высылает 23 британских дипломата, одновременно приостанавливая работу консульства страны в Петербурге и Британского совета

Дата выхода в эфир 20 марта 2018 года.