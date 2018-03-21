Euronews: высланные из Великобритании российские дипломаты вернулись в Москву

Правительственный самолёт Ил-96, который забрал из Лондона сотрудников российского посольства, приземлился в Москве. На его борту на родину вернулись 23 члена российской дипмиссии, которых Великобритания обвинила в «шпионской деятельности». Россия в ответ решила выслать 23 британских дипломата, а также приостановить работу Британского совета и консульства в Петербурге, передаёт Euronews.
Самолёт с высланными из Британии дипломатами, которых правительство Соединённого королевства объявило «нежелательными лицами», приземлился в Москве. О том, что 23 сотрудника дипмиссии, имеющие статус неприкосновенности, объявлены персонами нон грата, сообщила премьер-министр Мэй.
По её словам, это были не сотрудники внешнеполитического ведомства, а «работники разведки», имевшие дипломатический паспорт.
СУПРУГА ДИПЛОМАТА:Мы чувствуем гордость за нашу страну. Что в очередной раз мы всё-таки доказали свою невиновность.
Дипломатов доставили в аэропорт Стэнстед, где они поднялись на борт правительственного Ил-96, присланного за ними из России. Своё отношение к случившемуся выразил посол Александр Яковенко.
АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО, посол России:Масса ни на чём не основанных обвинений в наш адрес. Эта ситуация для Великобритании, постоянного члена Совета Безопасности ООН, не может быть приемлемой — но такова реальность британской внешней политики сегодня.
В качестве ответной меры было объявлено, что Россия высылает 23 британских дипломата, одновременно приостанавливая работу консульства страны в Петербурге и Британского совета
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, 57% россиян не верят в то, что астронавт Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком в мире, осуществившим высадку на поверхность Луны.
Крупная колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на транспортировке наркотиков, предложила 200 млн песо (около $70 тыс.) за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак. Об этом сообщает Tvnotas.
Более 700 детей мигрантов старше пяти лет, которые были разлучены с семьями на американо-мексиканской границе, не были возвращены родителям в срок, определённый судом. Об этом сообщает Associated Press.
В деле арестованной в США россиянки Марии Бутиной фигурирует американец Джордж Д. О'Нил — младший, который, как предполагается, является праправнуком легендарного Джона Д. Рокфеллера — старшего. Об этом сообщает Bloomberg.
В результате ДТП, произошедшего на 27-м километре Новорязанского шоссе, погибли, по предварительным данным, четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Организаторы фестиваля бардовской песни в Швеции, который откроется в пятницу, 27 июля, на острове Хольмен, ввели запрет на курение из-за засушливой погоды и высокого риска возникновения пожара. Об этом сообщает SVT.
Пострадавшая в результате отравления Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию, когда её отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, поправится после инцидента в британском Солсбери. Об этом РИА Новости сообщила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО, руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание Йоханнесбургской декларации БРИКС на десятом саммите объединения.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, которому удалось избежать тюремного заключения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выступает против новых переговоров между Евросоюзом и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнёрстве. По его мнению, условия для этого не сложились.
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов.
Депутаты французской партии «Республиканцы» подали официальную заявку на проведение вотума недоверия правительству страны в связи с делом экс-советника президента Франции Александра Беналля, который избил человека во время первомайских манифестаций.
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал доклад правительства США, в котором российские спецслужбы обвиняются в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.