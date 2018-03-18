Daily Mail: российское посольство обвинили в троллинге за твит об Эркюле Пуаро

Посольство России в Великобритании опубликовало твит, в котором пошутило по поводу того, что к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери нужно привлечь Эркюля Пуаро, сообщает Daily Mail. Британские парламентарии в ответ обвинили российских дипломатов в троллинге и неподобающем поведении.
В Британии Россию обвинили в «троллинге», после того как российские дипломаты в шутку написали в Twitter, что к расследованию дела об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нужно привлечь героя детективных романов Агаты Кристы Эркюля Пуаро, сообщает Daily Mail.
В частности, российское посольство в Великобритании разместило твит с фотографией вымышленного бельгийского детектива в исполнении актёра Дэвида Суше и надписью: «При отсутствии улик нам в Солсбери определённо нужен Пуаро!»
Британские парламентарии обвинили российских дипломатов в троллинге и в неспособности воспринять этот инцидент всерьёз даже в то время, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия борются за свою жизнь в больнице.
Лейбористка Иветт Купер, глава комитета по вопросам внутренних дел палаты общин британского парламента, заявила: «Они фактически троллят нас по этому вопросу».
А другая лейбористка Стелла Кризи заявила, что реакция российского посольства является «несерьёзной и неподобающей для государственных деятелей».
«Три человека серьёзно больны и находятся в больнице, сотни человек встревожены тем, что они, возможно, подверглись заражению, а международное сообщество обеспокоено тем, что же будет дальше», — отметила она.
Между тем постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью BBC, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло быть произведёно на британской базе Портон-Даун, которая находится всего в восьми милях от Солсбери.
Глава МИД Британии Борис Джонсон, в свою очередь, отверг «сатирическое» предположение Чижова о том, что британские агенты могут быть виновны в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Daily Mail.
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