Daily Mail: российское посольство обвинили в троллинге за твит об Эркюле Пуаро

В Британии Россию обвинили в «троллинге», после того как российские дипломаты в шутку написали в Twitter, что к расследованию дела об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нужно привлечь героя детективных романов Агаты Кристы Эркюля Пуаро, сообщает Daily Mail.

В частности, российское посольство в Великобритании разместило твит с фотографией вымышленного бельгийского детектива в исполнении актёра Дэвида Суше и надписью: «При отсутствии улик нам в Солсбери определённо нужен Пуаро!»

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 марта 2018 г.

Британские парламентарии обвинили российских дипломатов в троллинге и в неспособности воспринять этот инцидент всерьёз даже в то время, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия борются за свою жизнь в больнице.

Лейбористка Иветт Купер, глава комитета по вопросам внутренних дел палаты общин британского парламента, заявила: «Они фактически троллят нас по этому вопросу».

А другая лейбористка Стелла Кризи заявила, что реакция российского посольства является «несерьёзной и неподобающей для государственных деятелей».

«Три человека серьёзно больны и находятся в больнице, сотни человек встревожены тем, что они, возможно, подверглись заражению, а международное сообщество обеспокоено тем, что же будет дальше», — отметила она.

Между тем постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью BBC, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло быть произведёно на британской базе Портон-Даун, которая находится всего в восьми милях от Солсбери.

Глава МИД Британии Борис Джонсон, в свою очередь, отверг «сатирическое» предположение Чижова о том, что британские агенты могут быть виновны в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Daily Mail.