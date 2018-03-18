Guardian: Борис Джонсон попытается заручиться поддержкой ЕС по жёсткой линии против России

На встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдёт в понедельник в Брюсселе, глава МИД Британии Борис Джонсон попытается добиться поддержки Евросоюза по «жёсткой линии» против Москвы в связи с отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The Guardian. При этом, как отмечается в статье, задачу Джонсона неизбежно усложнит тот факт, что Великобритания выходит из состава Европейского союза.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник в Брюсселе попытается укрепить поддержку со стороны остальных 27 глав МИД Евросоюза по делу об отравлении в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. Таким образом Британия попробует заручиться международной поддержкой по «жёсткой линии» Лондона против Москвы.
Как заявляют источники, британские министры надеются на то, что Совет ЕС по иностранным делам как минимум опубликует совместное заявление, осуждающее это нападение, и проведёт первые обсуждения возможных дальнейших шагов, которые могут быть приняты на уровне Евросоюза.
Начиная с 2014 года Европейский союз ввёл экономические санкции и прочие ограничительные меры против России, в том числе произвёл заморозку активов ряда россиян и запретил им въезд на свою территорию в связи с «незаконной оккупацией Крыма и дестабилизацией Украины». Между тем источники в МИД Британии заявили, что слишком рано говорить о том, будет ли ЕС предпринимать какие-то дальнейшие действия в связи с атакой в Солсбери.
По словам бывшего посла Великобритании в России Родерика Лайна, задачу Джонсона неизбежно усложнит тот факт, что Британия выходит из состава ЕС.
«Санкции, введённые Евросоюзом после Крыма в 2014 году были неожиданностью для Кремля и продолжают оказывать своё влияние, поскольку они продолжают действовать на всей территории ЕС, — подчеркнул Лайн. — Из-за брексита Соединённому Королевству на этой неделе сложнее призывать ЕС к солидарности. В одиночку Британия не может оказать на Россию большого влияния. А ЕС может, особенно когда действует совместно с США и союзниками по НАТО».
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