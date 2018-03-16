CNN

В Британии увлеклись «теорией вероятности»: причастность Путина к Солсбери Джонсон возвёл в высшую степень вероятности

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вполне вероятно, что комментарий министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона по поводу отравления в Солсбери приведёт к ещё большей напряжённости в отношениях между Лондоном и Москвой, передаёт CNN. Как заявил сам Джонсон, он считает, что приказ на отравление полковника Скрипаля «в высшей степени вероятности» отдал лично Владимир Путин.

Мы начинаем с новости о том, что Россия заняла оборонительную позицию в ответ на критику и санкции, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Англии. Последнее сенсационное обвинение: Великобритания указывает лично на Владимира Путина. Кроме того, глава НАТО предупреждает, что всё более резкая риторика может спровоцировать новую холодную войну.

Всё это происходит, в то время как Россия готовит меры в ответ на решение Великобритании выслать из страны 23 российских дипломата. Представитель Кремля заявил, что они могут быть приняты в любой момент. При этом Россия, конечно же, собирается ответить на новые санкции США, принятые из-за вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году.

За последние сутки произошло многое, но только в последние несколько часов мы услышали комментарий министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который, судя по всему, решил повысить градус напряжённости. Вот что он сказал об атаке нервно-паралитическим газом в Солсбери и, что самое важное, о том, кто её заказал.

БОРИС ДЖОНСОН, министр иностранных дел Великобритании: В высшей степени вероятно, что это было его решение — дать указание использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Соединённого Королевства, на улицах Европы — впервые со времён Второй мировой войны. 

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 марта 2018 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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