В Британии увлеклись «теорией вероятности»: причастность Путина к Солсбери Джонсон возвёл в высшую степень вероятности

Вполне вероятно, что комментарий министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона по поводу отравления в Солсбери приведёт к ещё большей напряжённости в отношениях между Лондоном и Москвой, передаёт CNN. Как заявил сам Джонсон, он считает, что приказ на отравление полковника Скрипаля «в высшей степени вероятности» отдал лично Владимир Путин.
Мы начинаем с новости о том, что Россия заняла оборонительную позицию в ответ на критику и санкции, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Англии. Последнее сенсационное обвинение: Великобритания указывает лично на Владимира Путина. Кроме того, глава НАТО предупреждает, что всё более резкая риторика может спровоцировать новую холодную войну.
Всё это происходит, в то время как Россия готовит меры в ответ на решение Великобритании выслать из страны 23 российских дипломата. Представитель Кремля заявил, что они могут быть приняты в любой момент. При этом Россия, конечно же, собирается ответить на новые санкции США, принятые из-за вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году.
За последние сутки произошло многое, но только в последние несколько часов мы услышали комментарий министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который, судя по всему, решил повысить градус напряжённости. Вот что он сказал об атаке нервно-паралитическим газом в Солсбери и, что самое важное, о том, кто её заказал.
БОРИС ДЖОНСОН, министр иностранных дел Великобритании: В высшей степени вероятно, что это было его решение — дать указание использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Соединённого Королевства, на улицах Европы — впервые со времён Второй мировой войны.
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал забитый им мяч в поединке пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Анжи», который стал для форварда первым в составе «железнодорожников» после перехода из «Краснодара» в летнее межсезонье.
Представители Зала хоккейной славы Хоуи Борроу и Уолт Ньюбранд привезли Кубок Стэнли — трофей, вручающийся за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), — на место автокатастрофы с участием автобуса канадской молодёжной команды «Гумбольдт Бронкос», в результате которой в апреле 2018 года погибли 16 человек.
Российский ЦСКА и польская «Легия» продолжают переговоры о трансфере полузащитника молодёжной сборной Польши Себастьяна Шиманьского, за права на которого армейцы, по неофициальной информации, предложили €7 млн.
Канадская молодёжная команда «Гумбольдт Бронкос», десять игроков которой погибли в автокатастрофе в апреле 2018 года, приступила к подготовке к новому сезону Юниорской хоккейной лиги Саскачевана (SJHL), где она выступает.
Опубликовано видео стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилл в штате Флорида. СМИ публикуют кадры прямой трансляции турнира по игре Madden NFL, во время которой произошла стрельба.
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Стрельба в развлекательном центре города Джексонвилла в американском штате Флорида произошла на соревнованиях по киберспорту — симуляторе лиги американского футбола НФЛ. Об этом сообщил организатор соревнований — компания Electronic Arts.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды на последних минутах матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».