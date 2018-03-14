Мэй объявила о высылке дипломатов и сворачивании официальных контактов с Россией

У Великобритании нет сомнений в том, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля лежит на России, заявила премьер-министр Тереза Мэй. На слушаниях в парламенте она объявила об ответных мерах правительства. Впервые за последние 30 лет из страны будет выслано самое большое количество российских дипломатов — 23 человека. Их подозревают в причастности к российской разведке. Лондон также свернёт официальные контакты с Москвой на высшем уровне. В частности, уже отозвано приглашение для визита в Британию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Итак, господин спикер, здесь можно сделать только один безальтернативный вывод: Россия виновна в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизни других британских граждан в Солсбери — включая сержанта сыскной полиции Ника Бейли. Данные действия являются незаконным применением силы против Соединённого Королевства со стороны российского государства. И, как я уже говорила в понедельник, произошло подобное на фоне уже установившейся практики в виде агрессивных действий российского государства по всей Европе и за её пределами.

По этой причине необходимо дать на такие шаги полноценный и жёсткий ответ, превышающий по масштабам те меры, которые мы уже приняли после убийства господина Литвиненко, а также для противодействия упомянутой практике российской агрессии по другим вопросам. Как стало понятно в ходе дискуссий, развернувшихся в палате общин в понедельник, нам сейчас необходимо сплотиться с нашими союзниками, дабы защитить свою безопасность, отстоять свои ценности и подать чёткий сигнал тем, кто эти ценности пытается подорвать.

Сегодня утром я председательствовала на дополнительном собрании Совета национальной безопасности, где нами было принято решение о незамедлительном принятии мер для уничтожения российской шпионской сети внутри Соединённого Королевства, о запуске срочной работы по созданию новых полномочий для противодействия любым формам деятельности враждебно настроенного государства и для обеспечения запрета на въезд в страну лицам, пытающимся осуществлять подобную деятельность, а также о дополнительных шагах в виде приостановки всех уже запланированных контактов между Соединённым Королевством и Российской Федерацией на высшем уровне.

С вашего позволения, начну с мер, которые будут приняты немедленно. Господин спикер, члены палаты, конечно, помнят о том, что после убийства господина Литвиненко Соединённое Королевство выслало со своей территории четырёх дипломатов. Теперь же, в соответствии с положениями Венской конвенции, Соединённое Королевство вышлет ещё 23 российских дипломата, являющихся, как нами было установлено, секретными сотрудниками разведывательных служб. Они будут обязаны уехать в течение одной недели. Это станет самой масштабной единовременной высылкой дипломатов за более чем 30 лет — а это обстоятельство отражает тот факт, что российское государство предпринимает шаги против нашей страны не впервые. Посредством данного выдворения мы сможем фундаментальным образом ослабить возможности России в плане ведения разведки на территории Соединённого Королевства на многие годы вперёд. А если Москва попытается эти возможности восстановить, мы не дадим ей этого сделать.

Во-вторых, мы в кратчайшие сроки подготовим предложения по новым полномочиям для законодательных властей для укрепления защиты от любых видов деятельности со стороны враждебно настроенных государств. В том числе будут создаваться дополнительные целевые полномочия, позволяющие задерживать тех, кто подозревается в совершении действий в интересах враждебных государств на границах Великобритании. Сейчас такая практика применяется лишь к тем, кто заподозрен в терроризме. Кроме того, я обратилась с просьбой к министру внутренних дел рассмотреть необходимость создания новых сил по борьбе со шпионажем, для того чтобы пресекать весь спектр враждебной деятельности иностранных агентов у нас в стране.

Господин спикер, как я сказала в понедельник, мы также обсудим внесение изменений в законопроект о применении санкций, для того чтобы повысить эффективность вводимых нами санкций в ответ на нарушения в области прав человека. Таким образом мы сыграем свою роль в международных усилиях, которые направлены на то, чтобы наказать ответственных за незаконные действия, жертвой которых стал Сергей Магнитский.

Я надеюсь, что все те меры, о введении которых я сегодня объявила, получат поддержку всех партий. Господин председатель, мы также будем использовать все существующие силы для того, чтобы сделать более эффективными наши усилия по отслеживанию намерений тех, кто приезжает в Великобританию, кто может принимать участие в деятельности, которая может угрожать безопасности Соединённого Королевства и наших союзников. Так что мы усилим проверки на частных рейсах, таможне и грузовых перевозках.

Мы заморозим все российские государственные активы, если найдём доказательства, что они могут быть использованы для того, чтобы представлять угрозу жизни или имуществу граждан или постоянных жителей Великобритании. Под руководством Национального криминального агентства мы продолжим использовать все возможности наших правоохранительных органов, для того чтобы противодействовать опасным преступникам и коррумпированным элитам. Этим людям или их деньгам нет места в нашей стране.

Господин председатель, позвольте мне прояснить: хотя наш ответ должен быть жёстким, но он также должен отвечать нашим ценностям как страны с либеральной демократией, которая верит в верховенство права. Эта страна стала домом для множества россиян, которые соблюдают наши законы и привносят значительный вклад в развитие нашей страны. И мы должны продолжать это поддерживать. Но для тех, кто стремится нам навредить, у меня есть простое сообщение — вам здесь не рады.

Господин спикер, позвольте мне перейти к обсуждению наших двусторонних отношений. Как я сказала в понедельник, наш подход в отношениях с Россией был очень прост: доверяй, но проверяй. И я всё ещё верю, что не в наших интересах полностью разрывать диалог между Соединённым Королевством и Россией. Но после этого ужасающего акта против нашей страны наши отношения не могут поддерживаться на том же уровне. Поэтому мы приостановим все двусторонние контакты на высшем уровне между Соединённым Королевством и Российской Федерацией. В рамках этой инициативы мы отзываем приглашение на ответный визит в Великобританию для министра иностранных дел Лаврова и гарантируем, что никто из наших министров или членов королевской семьи не посетит чемпионат мира (по футболу. — ИноТВ), который этим летом пройдёт в России.

Наконец, господин спикер, чтобы противостоять угрозам деятельности враждебно настроенного государства, мы собираемся развернуть целый комплекс мер по всем фронтам нашей национальной безопасности. О некоторых из этих мер я объявила сегодня. Но все здесь должны понимать, что среди них есть и такие, о которых по причинам обеспечения национальной безопасности нельзя говорить открыто. Разумеется, есть и другие меры, к которым мы готовы прибегнуть в любой момент, если столкнёмся с дальнейшими провокациями со стороны России.

Господин спикер, никакие из принимаемых нами мер не несут вред законной деятельности и не препятствуют контактам между населением двух стран. У нас нет разногласий с российским народом, который стоит за столь многими достижениями в истории (человечества. — ИноТВ). После распада СССР многие из нас с надеждой смотрели на Россию. Мы хотели улучшения отношений, и очень печально, что президент Путин решил действовать именно так. Но мы не будем терпеть от российского правительства угрозу для жизни граждан Великобритании и тех, кто находится на её территории, так же как и не будем терпеть вопиющее нарушение международных обязательств со стороны России.

Как я заявила в понедельник, господин спикер, Великобритания не одна противостоит российской агрессии. За последние сутки я поговорила с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. В ответ на этот варварский акт мы решили тесно сотрудничать друг с другом и координировать наши действия, чтобы защитить зиждущийся на определённых правилах международный порядок, который Россия намерена подорвать. В ближайшие дни я переговорю и с другими союзниками и партнёрами. И я уже слышу заверения поддержки от НАТО и партнёров по всему Европейскому союзу.

Дата выхода в эфир 14 марта 2018 года.