Le Monde усомнился, что Россия использовала яд, который заведомо к ней приведёт

Вещество «Новичок», в использовании которого против бывшего агента ГРУ Скрипаля Лондон обвиняет Москву, — это яд, для производства которого нужна серьёзная государственная лаборатория, но синтезировать его могла не только Россия, считают эксперты. Кроме того, Le Monde приводит мнение специалистов, которые не понимают, зачем Россия стала бы использовать орудие убийства, столь крепко связанное с её именем.

Если события, связанные с отравлением бывшего российского агента и его дочери, ещё не напомнили о временах холодной войны, то это сделает сам яд, который фигурирует в этом деле, — яд «Новичок», пишет Le Monde. Дело в том, что это крайне опасное нервно-паралитическое вещество изобрели в 1970-х годах в Советском Союзе, поясняет издание, и оно в пять-десять раз опаснее, чем самые известные яды этой группы — например, газ зарин, в использовании которого обвиняют Башара Асада, и VX, которым отравили брата Ким Чен Ына.

Автор статьи отмечает, что в то время СССР вёл переговоры о запрете химического оружия, поэтому компоненты «Новичка» сами по себе не опасны, но становятся ядовитыми при взаимодействии друг с другом. Так что одним из его преимуществ стало то, что эти компоненты можно было безопасно перевозить по отдельности друг от друга, и в случае проверки яд нельзя было обнаружить.

Как отмечают эксперты, производство «Новичка» требует такого уровня экспертизы и мер предосторожности, которые обычно есть лишь в государственных лабораториях. Однако профессор неорганической химии в Университетском колледже Лондона Андреа Селла отмечает, что Россия — не единственная страна, способная произвести это вещество.

Кроме того, взятые пробы, возможно, позволят прийти к выводу, в какой конкретно лаборатории был произведён именно этот яд. Как приводит издание слова эксперта в области токсикологии из Университета Лидса Аластера Хея, у спецслужб и правительств есть информация о том, как именно и с помощью каких методов производятся подобные вещества в каждой стране. А потому он задаётся вопросом, зачем выбор пал на яд, который так тесно связан с Россией, тогда как «существуют гораздо более эффективные методы», как можно убить человека и остаться незамеченным. Возможно, в этом есть некое послание, предполагает он.

Однако для британского правительства сомнения — вещь непозволительная, пишет Le Monde. Там считают, что это была либо прямая атака российского государства против Великобритании, либо же Москва потеряла контроль над своими запасами этого крайне ядовитого нервно-паралитического вещества и допустила, чтобы другие могли им воспользоваться.