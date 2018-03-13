WSJ рассмотрела варианты «британского возмездия» за отравление Скрипаля

Британские власти пригрозили принять меры, если Москва не докажет свою непричастность к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, у Лондона достаточно широкий выбор возможностей. Он может ограничиться «банальностью»: выслать российских дипломатов и отменить официальные встречи. Либо пойти ещё дальше: заморозить счета приближённых к Кремлю людей или добиться скоординированных действий с союзниками по НАТО и ЕС.

На заседании парламента премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй заявила, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» стояла Москва. По словам главы британского правительства, при совершении преступления использовалось боевое нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», изначально разработанное в России, пишет The Wall Street Journal.

Мэй сообщила законодателям, что правительство вызвало на ковёр российского посла и потребовало от него разъяснения ситуации до четверга. Кроме того, британские власти призвали Россию передать всю информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге.

По словам Мэй, если Москва не предоставит «правдоподобный ответ», то Лондон сделает вывод, что отравление было «незаконным использованием силы со стороны российского государства против Британии». «И я вернусь в палату общин и представлю полный список мер, которые мы примем в ответ», — пообещала премьер-министр.

Как отмечает издание, у Мэй достаточно широкий выбор вариантов. Она может ограничиться «банальностью»: выслать дипломатов и отменить официальные встречи. Либо пойти ещё дальше: заморозить российские счета или даже добиться скоординированного с ЕС и НАТО ответа.

Британские СМИ и оппозиция критиковали сменяющие друг друга правительства за «слабую реакцию» на российскую активность в Королевстве. Обвинения в адрес властей стали звучать особенно громко после убийства бывшего агента ФСБ и «критика Кремля» Александра Литвиненко.

В 2007 году Великобритания выслала четырёх российских дипломатов после отказа Москвы экстрадировать главных подозреваемых. Но даже когда почти десять лет спустя следствие постановило, что убийство Литвиненко было, «вероятно, одобрено» Владимиром Путиным, британское правительство не стало вводить новые санкции.

Любой ответ правительства должен быть гораздо решительнее предыдущих, считает директор центра безопасности и разведки в Букингемском университете Энтони Глис. «На этот раз всё по-другому. Общество не станет подобного терпеть», — уверен он.

При этом, по мнению эксперта, Лондону стоит быть готовым к «гневной реакции» Москвы. «Премьер-министру придётся доходчиво объяснить обществу, что Россия может в ответ начать кибератаку на Великобританию», — полагает Глис.

Масштаб потенциального «британского возмездия» зависит от решительности и изобретательности правительства, утверждает старший научный сотрудник пражского Института международных отношений Марк Галеотти. «Возможности выбора поистине безграничны», — говорит он, добавляя, что наиболее эффективным станет «непредсказуемый» ответ.

На взгляд Галеотти, выдворение предполагаемых шпионов из российского посольства, сворачивание официальных контактов и отмена двухсторонних встреч — это то, «чего требует обычный этикет». «Вот только очевидно, что существующий набор инструментов не работает», — добавляет он.

Вместо этого Британия могла бы «подвергнуть гонениям» близких к Кремлю людей, заморозив их счета, или даже отказаться от участия в ЧМ-2018, «тщеславном проекте Владимира Путина», рассуждает Галеотти.

По его мнению, многосторонний ответ, подобный международным санкциям, принятым после «российского вмешательства» в украинский конфликт, был бы наиболее эффективным. Но с учётом брексита и того, что некоторые члены ЕС, в том числе Греция, не столь воинственно настроены по отношению к России, этот подход может оказаться безуспешным.

Лондон также может попытаться поднять этот вопрос на саммите «Большой семёрки». Однако неясно, поддержит ли своего союзника президент США Дональд Трамп, который до сих пор старательно избегал критиковать Путина. Более того, хорошие отношения с Кремлём установил другой член G7 — премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отношения России с Великобританией, которая была непреклонной сторонницей антироссийских санкций в ЕС, находятся на очень низком уровне. Галеотти не исключает, что это может дать Лондону большее пространство для манёвра при принятии ответных мер.