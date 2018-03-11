Times: Великобритания призывает союзников к бойкоту ЧМ-2018 в ответ на отравление Скрипаля

Великобритания рассматривает возможность бойкота чемпионата мира по футболу в России в рамках ответных мер на нападение на российского шпиона Сергея Скрипаля, если будет доказано, что за этим стоит Москва, сообщает The Times, ссылаясь на анонимные источники. Британские чиновники также ведут переговоры с США и европейскими союзниками о согласованном ответе, который может включать в себя дипломатические, экономические и военные меры.

Великобритания рассматривает возможность бойкота чемпионата мира по футболу в России в рамках ответных мер на нападение на российского шпиона Сергея Скрипаля, если будет доказано, что за этим стоит Россия, сообщает The Times, ссылаясь на анонимные источники.

Британские чиновники ведут переговоры с США и европейскими союзниками о согласованном ответе, который может включать в себя дипломатические, экономические и военные меры, если окажется, что отравление Сергея и его дочери Юлии было санкционировано Кремлём.

«Бойкот чемпионата мира — это, безусловно, один из возможных вариантов», — заявил один из источников в Министерстве обороны Великобритании.

Как отмечает издание, чемпионат мира по футболу может пройти без присутствия на нём британских высокопоставленных политических деятелей и чиновников, а также и без сборной Великобритании по футболу. К бойкоту могут присоединиться и такие страны, как Польша, Австралия и Япония. «Обсуждается широкий диапазон вариантов», — заявил один из представителей британского правительства.

Великобритания может также попросить, чтобы повестка дня июльского саммита НАТО, в котором примут участие Тереза Мэй, Дональд Трамп и другие лидеры, была пересмотрена с целью усиления ряда мер по сдерживанию российской агрессии.

Канцлер Министерства обороны Эстонии Джонатан Всевиов заявил, что НАТО будет готово занять сторону Великобритании, если станет ясно, что нападение в Солсбери заказала Россия. «Принять этот международный подход — это очень разумный шаг, — заявил он изданию The Times. — Вместе мы сильнее, а когда мы действуем сообща как коалиция стран — мы очень сильны».

Британские чиновники также рассматривают возможность изгнания из страны российских дипломатов, а также введение запрета на въезд для отдельных лиц и заморозку их активов. Британский политик Эндрю Митчелл надеется, что правительство ужесточит законы, направленные против нарушителей прав человека из других стран. Он входит в число нескольких депутатов, которые намерены внести поправки в законодательство, чтобы укрепить британскую версию закона Магнитского, пишет The Times.