Daily Mail: от Мэй ждут принятия «жёстких мер» в отношении России

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «укажет пальцем» на Кремль в деле об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и уже сегодня введёт против России пакет жёстких санкций, сообщает Daily Mail. Мэй может принять «полный спектр» ответных мер в дипломатической, экономической и военной сферах, которые могут включать в себя немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков, аннулирование виз олигархов, связанных с Кремлём, а также замораживание активов и ограничение на передвижение.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «укажет пальцем» на Кремль в деле об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и уже сегодня введёт против России пакет жёстких санкций, сообщает Daily Mail.

Тереза Мэй сегодня будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности, где ей расскажут о последних новостях в расследовании покушения на убийство бывшего российского шпиона.

Предполагается, что контртеррористическая полиция и сотрудники разведслужб Великобритании представят доказательства того, что убийство в Солсбери заказала Москва. Помимо других важных сведений, как пишет издание, у них могут быть доказательства того, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия было изготовлено в российской лаборатории.

Источники в британском правительстве заявили, что работа продолжается, но ожидается, что органы предоставят «железные доказательства».

Британские министры, начальники разведки, полиция и начальник Генштаба вооружённых сил сегодня проведут переговоры о прогрессе, достигнутом в расследовании.

Ожидается, что Тереза Мэй посоветуется с представителями МИД Великобритании и начальником Генштаба британских вооружённых сил Стюартом Пичем о соответствующем ответе, если доказательства подтвердятся, утверждает Daily Mail.

«Премьер-министру предстоит решить, что делать с доказательствами, которые ей будут представлены», — отметили источники из служб безопасности.

Мэй может принять «полный спектр» ответных мер в дипломатической, экономической и военной сферах, которые могут включать в себя немедленное выдворение высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков, аннулирование виз олигархов, связанных с Кремлём, а также замораживание активов и ограничение на передвижение.

Глава МИД Борис Джонсон, министр обороны Гэвин Уильямсон и министр внутренних дел Эмбер Радд призвали Терезу Мэй «дать жёсткий ответ». Как отмечает Daily Mail, ссылаясь на источник из британского правительства, в кабинете министров «все согласны» с тем, что необходимы «жёсткие и немедленные» меры.