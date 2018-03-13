Sky News усомнился в том, что Скрипаль был отравлен по заданию Москвы

Телеканал Sky News призывает задуматься над тем, зачем России нужно было ставить себя под удар, отравив бывшего двойного агента Скрипаля за считаные дни до президентских выборов и менее чем за 100 дней до чемпионата мира по футболу. При этом отмечается: важно, чтобы в обеих странах восторжествовало здравомыслие, так как премьер-министру Мэй теперь придётся придерживаться избранной ею «жёсткой риторики».

Тереза Мэй вовсе не валяет дурака, когда говорит, что требует от России объяснений относительно той ответственности, которую страна несёт за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает Sky News.

Премьер-министр Великобритании дала России время до конца вторника, для того чтобы предоставить «заслуживающий доверия ответ», в противном случае в Великобритании «приравняют это действие к незаконному применению силы Россией против Соединённого Королевства».

Автор статьи настаивает на серьёзности данных обвинений, так как они предполагают нарушение Россией п. 4 ст. 2 Устава ООН относительно угрозы силой или её применения.

При этом на сегодняшний день в предложениях России о сотрудничестве присутствует элемент несерьёзности, полагает Sky News. Так как неясно, зачем Великобритании обращаться за помощью к государству, которое страна подозревает в «чудовищной и наглой атаке», совершённой на британской земле и поставившей под угрозу жизни не только Сергея и Юлии Скрипаль, но и британских граждан.

Автор статьи утверждает, что со стороны России было бы разумно открыть доступ к программе «Новичок», тем не менее нет никаких оснований предполагать, что в стране изберут примирительный тон. По крайней мере, уж точно не стоит этого ожидать от Министерства иностранных дел России, официальный представитель которого Мария Захарова назвала речь Мэй «цирковым шоу».

«Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать», — призвал в понедельник Владимир Путин Великобританию, пишет автор статьи, при этом уточняя, что, по его мнению, время для обсуждения данной темы уже настало.

Как отмечает журналист, пока нет уверенности в том, какой же будет реакция Терезы Мэй, но премьер-министру придётся придерживаться «жёсткой риторики», которая присутствовала в её речи.

Хотя, по мнению автора, до сих пор непонятно, почему в случае, если Кремль причастен к инциденту с отравлением, для него было выбрано столь неподходящее время: за считаные дни до выборов и менее чем за 100 дней до начала чемпионата мира по футболу.

А если Кремль не несёт ответственности за отравление Скрипаля и инцидент произошёл без участия государства, то каким образом Россия сумеет убедить в этом Великобританию, задаётся вопросом автор статьи.

В настоящий момент остаётся только надеяться, что в обеих странах восторжествует здравомыслие, «потому что впереди нас ждут тяжёлые времена», передаёт Sky News.