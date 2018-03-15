SRF: в деле Скрипаля Совбез ООН воздержался от «крайностей» — в отличие от Великобритании и США

В деле Сергея Скрипаля многое по-прежнему неясно, а в Совбезе ООН Великобритания, США и Россия уже устроили «обмен жёсткими ударами», сообщает SRF. Лондон и Вашингтон поспешили обвинить Москву в отравлении бывшего российского разведчика. Впрочем, как подчёркивает журналист швейцарского телеканала, «так далеко заходить больше не захотел практически никто»: ни Генсек ООН, ни партнёры Великобритании по НАТО и ЕС.

В деле об отравлении в британском Солсбери «многое по-прежнему неясно», а в Совете Безопасности ООН Великобритания, Соединённые Штаты и Россия уже устроили «обмен жёсткими ударами», сообщает швейцарский телеканал SRF.

Лондон, который, собственно, и созвал экстренное заседание Совбеза, дал понять, что теперь Великобритания не просто предполагает, но и уверена в причастности Москвы к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, отмечает автор статьи Фреди Гштайгер. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

В ходе заседания впервые на сторону Лондона встал Вашингтон, продолжает журналист SRF. «Пока президент США Дональд Трамп увиливал, его посланница в ООН Никки Хейли прямо заявила, что Соединённые Штаты убеждены, что именно Россия стояла за атакой», — уточняет Гштайгер.

Впрочем, как подчёркивает журналист швейцарского телеканала, «так далеко заходить больше не захотел практически никто: ни Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, ни союзники Великобритании по НАТО, ни партнёры Лондона по ЕС».

Позицию многих в Совете Безопасности высказал постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, который пообещал оказать любую поддержку в ходе расследования. Никаких заявлений относительно причастности Москвы к отравлению Скрипаля он, однако, не сделал, пишет автор статьи.

Россия, в свою очередь, выдвинула ответные обвинения. Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заверил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери. По его словам, реакция Лондона и вовсе похожа на истерику. Более того, Небензя даже предположил, что «сами Великобритания и США всё дело и затеяли, чтобы атаковать Россию», отмечает журналист швейцарского телеканала.

Члены же Совбеза ООН, «как и ожидалось», ни к какому решению так и не пришли. В настоящее время ясно одно: в ходе покушения в Солсбери отравили не только Сергея Скрипаля и его дочь, но и «политический климат в мире», констатирует автор статьи Фреди Гштайгер.